Videoclipurile și imaginile arată fum care se ridică în apropierea clădirii administrative din cel de-al doilea oraș al Ucrainei, care a fost lovit de atacurile rusești în ultimele zile.

Roman Semenukha, adjunctul șefului Administrației Regionale de Stat Harkov, a postat pe Twitter: „Racheta de croazieră a lovit clădirea Consiliului Local din Harkiv”.

⚡️Russias cruise missile hits Kharkiv city council – Roman Semenukha, deputy head of Kharkiv Regional State Administration. This is Mr Semenukhas photo pic.twitter.com/yxRrwhjSk2 — Myroslava Petsa (@myroslavapetsa) March 2, 2022

Harkov este oraș industrial din estul Ucrainei, care se află la circa 40 de kilometri de granița cu Rusia și a fost ținta unor bombardamente intense în ultimele două zile.

⚡️Russian missiles hit central Kharkiv, damaging several residential and government buildings, including the city council.



Video by State Emergency Service of Ukraine pic.twitter.com/AyGk3nBqFH — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 2, 2022

#BREAKING City council building in central #Kharkiv hit by airstrike, nearby houses also damaged.pic.twitter.com/VZfCCbXxto — Newsfeed Ukraine ?? (@NewsfeedUkraine) March 2, 2022

