O româncă de 27 de ani candidează pentru Parlamentul german. Ce a pățit în adolescență de a decis să devină politician

„Am fost întrebată dacă părinții mei sunt «Sozialschmarotzer», adică paraziți care primesc ajutor social pe nedrept și în mod fraudulos. În curtea școlii, alți elevi aruncau cu pietricele după mine. Într-o seară, când am venit de la un curs de dans, am fost amenințată de șase băieți, care erau de extremă dreapta. Am fugit într-o cafenea, din care a trebuit să mă scoată tatăl meu vitreg”, povestește tânăra.

Ana Maria Trăsnea este activă în politica comunală de aproape un deceniu. A fost adusă la 13 ani în Germania de mama ei, o femeie care a crescut singură doi copii după divorț.

Mama ei a plecat din Piatra Neamț în anul 2002, la scurt timp după abrogarea regimului de vize pentru spațiul Schengen, astfel că Ana Maria a fost crescută cinci ani de o mătușă. La 13 ani s-a mutat în Germania și, în ciuda începutului dificil, când s-a lovit de rasism sau bullying, acum se simte ca acasă.

Iubesc Germania. Aici, toată lumea are o șansă, indiferent de origine și de condiția socială. Ana Maria Trăsnea:

Incidentele nefericite cu care s-a confruntat la început au influențat și cariera tinerei. Ele au determinat-o să devină reprezentanta elevilor și purtătoarea de cuvânt a școlii. A intrat și în rețeaua germană „Școala împotriva rasismului – școala curajoasă” și a organizat schimburi de experință europene pentru elevi.

După ce a luat bacalaureatul, în 2013, a decis să se înscrie în SPD, întrucât îl vede drept partidul „care luptă cel mai mult ca să ai șansa la o viață demnă și decentă, indiferent de unde și din care categorie socială vii”.

Un afiș electoral în care Ana Maria Trăsnea apare lângă candidatul SPD pentru funcția de cancelar al Germaniei, Olaf Scholz | Foto: Facebook/Ana Maria Trăsnea

În 2016, la doar 22 de ani, a fost aleasă cea mai tânără deputată a consiliului sectorului Treptow-Köpenick. Mai târziu, a lucrat în echipa ministrului pentru familie, Franziska Giffey. În prezent, face parte din departamentul pentru educație, tineret și familie din Senatul Berlinului și a decis, în 2021, să candideze pentru Parlamentul german.

Prea mulți oameni se plâng prea mult. Pur și simplu nu văd posibilitățile pe care le au în viața de zi cu zi pentru a schimba ceva Ana Maria Trăsnea:

Tânăra nu-și ascunde originea română, ba chiar o afișează pe site-ul de campanie, dar spune foarte clar că Germania este casa ei și nu s-ar mai vedea trăind în România.

„Acum câțiva ani, m-am întors din România, după o călătorie de mai multe săptămâni. Și m-am gândit: Aici în Germania te poți baza pe niște structuri. Aici nu trebuie să dai șpagă când mergi la vreun ghișeu sau când o rudă ajunge la spital. După ce am trecut frontiera și am călcat pe pământ german, am răsuflat ușurată. M-am simţit acasă”, precizează Ana Maria Trănsea.

Alegerile parlamentare din Germania vor avea loc pe 26 septembrie – primul scrutin după retragerea cancelarului Angela Merkel, după 16 ani în care a condus țara.

Potrivit ultimelor sondajelor, social-democrații germani au preluat conducerea, iar Olaf Scholz are cele mai multe șanse să fie următorul cancelar.

