De Daria Maria Diaconu,

Tânăra a petrecut în club până dimineața în clubul OClub și a născut pe ringul de dans sub ochii celor prezenți.

Tânăra, a cărui identitate nu a fost dată publicității, a intrat în travaliu și a născut pe ringul de dans, relatează radiomitre.ciendiarios.com.

Ea a fost asistată la naștere de membrii din echipa clubului, care au respectat indicațiile oferite de echipajul de urgență care fusese chemat la fața locului.

„Am acționat rapid. Unul dintre angajați a stat la telefon cu echipajul de urgență, care ne-a transmis ce aveam de făcut”, a declarat patroana clubului din Toulouse, Marie Helene.

„A fost de departe unul dintre cele mai inedite momente prin care am trecut. Eu și echipa mea am acționat împreună. Nimeni nu a intrat în panică și am reușit împreună”, a adăugat ea.

Tânăra de 19 ani a născut în jurul orei 5:30 dimineața. Atât proaspăta mămică, cât și bebelușul ei sunt în stare bună.

După venirea pe lume a copilului, reprezentanții clubului OClub au decis ca bebelușul să aibă intrarea liberă pe viață în localul respectiv.

FOTO: OClub

