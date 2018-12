Safia Askarova (foto) a decis să se despartă de Nikita Malagyn pentru a se dedica mai mult antrenamentelor de înot. Gelos peste măsură, tânărul sportiv, care este și el înotător de peformanță, și-a înjunghiat fosta iubită de 30 de ori până când fata și-a dat ultima suflare.

Incidentul șocant a avut loc în orașul Tolyatti din Rusia, notează observator.tv.

Un prieten apropiat al cuplului a mărturisit că Nikita Malagyn era gelos şi bănuia pe Safia de infidelități.

Într-o înregistrare cu reconstituirea crimei, sportivul a mărturisit că și-a ucis fosta iubită căreia i-a spus „să meargă în iad”, când a încercat să o oblige să rămână împreună.

„Mi-am scos cuţitul. Abia îmi pot aminti exact unde am înjunghiat-o. Îmi amintesc ultima lovitură, după care a căzut jos”, a afirmat tânărul acuzat de omor (foto).

Nikita Malagyn, olimpic la înot, a fost orbit de gelozie și a spus că nu a știu ce face când a comis crima.

„A încercat să fugă, dar am continuat să o înjungii. Am aruncat cuţitul undeva aproape. La început nu mi-am dat seama ce făcusem. Am realizat în drum spre casă”, a precizat Malagyn.