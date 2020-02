De Iulian Cuibar,

“Era prin 43-44, bătrânii jucau la sală la Ducar, undeva prin Valea Popii. Mă duceam și eu, eram ucenic pe timpurile acelea. Am învățat stând în spatele lor și apoi am ajuns «căpitan» de joc”, își amintește Mircea Ilie, care a adunat o mulțime de amintiri, căci a jucat de-a lungul vieții în multe județe. “Odată, la Deva, am câștigat chiar primul loc!”.

Mircea Ilie, primul din dreapta

Seniorul spune că a prins drag de jocul călușarilor de la tatăl său, “căpitan” la rândul său, care le-a transmis pasiunea și celor mici.

“În total am fost 11 frați, dar 3 au decedat. Din cei 8 rămași, 5 eram băieți, iar 4 am jucat, doar unuia nu i-a plăcut!”. Iar nea Mircea a dat mai departe ce a primit de la părinte, căci băiatul său, stabilit acum în Germania, a jucat la rândul lui, iar fata, care locuiește în Râșnov, participă adesea la baluri, cu “Romana”, un alt dans secular.

“Am fost pețiți la o nuntă. N-am stat să ne cunoaștem prea mult!”

Mircea Ilie și soția lui

Este căsătorit de peste șase decenii, iar soția este de loc din Vișeu de Sus, Maramureș. “Ne-am cunoscut la o nuntă. Eu eram invitată de mireasă, iar el era cu neamurile lui. Ne-a pețit lumea, așa se făcea atunci. Ne-am căsătorit repede, pe 5 octombrie 1958, nu trebuia să te cunoști prea mult pe atunci”, povestește și soția seniorului, care este mândră de felul în care nea Mircea joacă: “Toți, și tinerii, și cei mai în vârstă, îl laudă. Se remarcă prin mișcările autentice, prin pasul lui!”.

Duc dorul balurilor de altădată: “Acum parcă fiecare e mai mult cu familia lui”

Amândoi duc dorul vremurilor când se ieșea mai mult în comunitate, când se făceau mai multe baluri la căminul cultural.

Recomandări Medic dintr-un mare spital bucureștean de urgență: ”Nu ni s-a făcut nici un instructaj pentru coronavirus!”

“Părinții mergeau cu desagii și duceau mâncare, la 12.00 întindeau mesele, iar apoi porneau jocul. Acum fiecare e mai mult cu familia lui, dar totuși tradițiile importante se păstrează, iar acest lucru ne bucură! La fel cum ne bucură că Dorin Armăsar duce mai departe Dansul Călușarilor”, ne spune “căpitanul”, strungar de meserie, devenit apoi tehnician principal, poziție de pe care a ieșit la pensie în 1988. Adică acum peste 30 de ani.

“Căluşarii” și “Romana”, jucate de peste un secol la Râșnov

Mircea Ilie, al doilea din stânga

“Balul Căluşarilor” reprezintă o tradiţie importantă a a Râşnovului, Steagul Căluşarilor, moştenit de la Societatea de Lectură Română, fondată în 1896, fiind dovadă a vechimii acestei datini. Cu acest steag, conducătorul căluşarilor intră pe scenă şi conduce dansul, iar pe el sunt inscripţionate mesaje de mare valoare simbolică, scrise în limba română: “Voieşte şi vei putea”, “În unire stă puterea”, “Prin cultură la putere”, “Cartea face pe om”.

Un alt dans de peste un secol, tradiție a locului, este “Romana”. Acesta este jucat de femei, care de cele mai multe ori sunt invitate la petrecerea călușarilor, pentru a completa spectacolul.

Ca în fiecare an, peste 150 de oameni au fost prezenți la “Balul Căluşarilor”, care s-a desfășurat în prima zi a lunii februarie.

GSP.RO Dezvăluire cutremurătoare a lui Cristi Bud, despre moartea fiului său de doar 5 zile. Cauza decesului