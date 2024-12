Escrocii vor să afle datele personale și informațiile bancare ale victimelor din Iași, prin apeluri telefonice insistente de pe numere străine.

Schema începe cu un mesaj de la numărul scurt 1862, anunțând o presupusă livrare. Ulterior, oamenii sunt bombardați cu apeluri de pe numere din străinătate.

Mărturii ale victimelor din Iași

„Prima dată, am primit un mesaj că am o comandă de la DVS și trebuie să le răspund. Ulterior, au început să mă sune tot felul de numere din străinătate. Am răspuns, dar sună scurt, cred că așteaptă să-i suni înapoi”, spune Robert Emil, un bărbat din Iași, vizat de această escrocherie.

Și alți oameni din Iași povestesc că au trecut prin experiențe similare. Încă nu s-a aflat de persoane păgubite, dar nimeni nu a depus până acum plângere la Poliție.

„Nu este prima dată când pățesc, observ că în perioada sărbătorilor încep să apară mai des astfel de înșelătorii, însă aceștia se descurajează când văd că nu le merge. La telefon este (…) cineva care încearcă să îți obțină datele personale. Nu trebuie să accesezi niciun link de la ei sau să le dai vreo informație”, povestește Cristian Sîrbu, un alt bărbat din Iași care a fost sunat insistent.

Recomandări Cât de mult au ridicat audiențele Realitatea Plus femeia-locomotivă Anca Alexandrescu și candidatul ezoteric Călin Georgescu

Escrocii sunt insistenți, folosind multiple numere pentru a contacta potențialele victime.

„Am primit zeci de telefoane de la numere din Spania și Italia, deși eu nu cunosc pe nimeni de acolo. Nu am răspuns niciodată, însă mă agasează cu telefoanele, zilnic. Am blocat vreo 5 numere, însă mă tot contactează de pe altele”, susține și Mihaela Ciobanu.

Recomandări de siguranță, în cazul escrocheriei din Iași

Experții recomandă să nu se răspundă la apeluri de pe numere necunoscute și să nu se acceseze link-uri suspecte.

De asemenea, este important ca oamenii să nu dea informații personale sau bancare prin telefon.

Deși nu au fost încă raportate cazuri de pierderi financiare, locuitorii din Iași nu au sesizat Poliția în acest caz.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News