Oana Popescu, fost secretar de stat în Ministerul Muncii în Guvernul Cioloș, ocupa locul 20 pe lista candidaților Alianței USR-PLUS la alegerile europarlamentare.

”Am participat la acest proces considerând că voi avea astfel ocazia să fac mai mult bine, mai repede, mai multor oameni. Am constatat că – cel puțin momentan – nu este așa. Prefer să ocup locul care consider că îmi oferă cel mai bun context să-mi folosesc la maximum capacitățile, iar acest loc rămâne, deocamdată, societatea civilă, mediul profesional de analiză, de politică internațională, de comunicare etc ”, a scris, printre altele, Oana Popescu pe Facebook.