Gestul care solicită puternic bateria mașinilor electrice

Diferența majoră apare la accelerațiile puternice și repetate, caracteristice unui stil agresiv de condus. Cercetătorii au împărțit comportamentul șoferilor în cinci categorii, de la condus economic până la cel agresiv. Surprinzător, viteza medie nu a fost cea care a făcut cea mai mare diferență.

Mașinile conduse cel mai agresiv aveau chiar una dintre cele mai mici viteze medii, de aproximativ 15,4 km/h. Asta arată că bateria poate fi solicitată puternic și în oraș, atunci când șoferul accelerează brusc după semafoare sau opriri, chiar dacă nu ajunge la viteze foarte mari.

Cercetarea s-a bazat pe 15 automobile electrice de același model, cu același tip de baterie, folosite în condiții reale. Au fost urmărite date precum viteza, nivelul de încărcare, temperatura bateriei, curentul și puterea livrată motoarelor. Pe baza acestor informații, cercetătorii au observat că primele patru stiluri de condus produceau creșteri relativ moderate ale solicitării bateriei. Categoria agresivă s-a desprins însă clar de toate celelalte.

Bateria ar putea pierde peste jumătate din capacitate

Pentru a vedea ce ar putea însemna diferențele pe termen lung, cercetătorii au folosit un model de estimare a degradării după 1.000 de cicluri. În cazul condusului economic, pierderea estimată de capacitate a fost de aproximativ 21%. Pentru un stil rapid, dar fără accelerații agresive, degradarea estimată a ajuns la aproximativ 27%.

La stilul agresiv, modelul a indicat însă o degradare de peste 53%. Practic, bateria ar mai păstra aproximativ 47% din capacitatea inițială, iar degradarea estimată ar fi de circa 2,5 ori mai mare decât în cazul condusului economic.

Nu viteza mare este neapărat problema

Rezultatele fac o diferență importantă între condusul rapid și accelerațiile brutale. O mașină condusă cu viteze mai ridicate, dar fără solicitări bruște și repetate ale bateriei, a avut în model o degradare mult mai redusă decât una condusă agresiv.

Explicația este că, atunci când șoferul apasă puternic accelerația, bateria trebuie să livreze foarte multă energie într-un interval scurt. Repetarea frecventă a unor asemenea solicitări poate accelera procesul de îmbătrânire.

Studiul are și limite însă. Cercetătorii au analizat un singur model de mașină, iar unele variabile care pot influența degradarea bateriei, precum panta drumului, încărcătura transportată sau istoricul complet al încărcărilor, nu au putut fi controlate în totalitate.

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