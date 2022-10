Ministerul ucrainean al Apărării a comparat atacul pe podul Kerci cu cel care a scufundat crucişătorul Moskva în Marea Neagră pe 14 aprilie.

”Alt simbol al puterii ruse în Crimeea ucraineană. Ce urmează pe listă, rusnacilor?”, a transmis ministerul, într-un mesaj postat pe Twitter.

The guided missile cruiser Moskva and the Kerch Bridge – two notorious symbols of russian power in Ukrainian Crimea – have gone down.

Whats next in line, russkies?