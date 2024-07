Olena Zelenska, soția președintelui Ucrainei, ținta propagandei ruse: „zvonuri” pe net că și-a luat un Bugatti Tourbillon de 4,5 milioane de euro

Olena Zelenska este luată cu regularitate ca ţintă, de la începutul Războiului din Ucraina, în campanii de dezinformare proruse.

Ea este vizată de atacuri virulente pe reţele de socializare, în care este acuzată de deturnarea banilor de la Uniunea Europeană (UE).

X-ul respectiv o acuză pe Olena Zelenska de faptul că a cumpărat un Bugatti Tourbillon, facturat cu 4,5 milioane de euro, cu bani trimişi de către UE.

❗️ Propaganda resources of the Russian Federation spread a fake about the alleged purchase of a Bugatti Tourbillon car by Olena Zelenska for 4.5 million euros.



To make it more believable, a video of an employee of a car dealership was released online, in which he talks about… pic.twitter.com/swOWioZ4zA