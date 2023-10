Olimpic internațional, evacuat din casă acum doi ani, premiat de Mitropolitul Moldovei. Cine sunt oamenii care au primit distincții de Sfânta Parascheva

Distincția se numește „Crucea Moldavă” și a fost acordată de această dată mirenilor, adică celor din afara clerului. Cu toții au primit pe lângă distincție și o biblie și o diplomă. Premierea este deja o tradiție în ziua de hram a Sfintei Parascheva. În 2018, spre exemplu, când am sărbătorit 100 de ani de la formarea României întregite, ÎPS Teofan a premiat câte un român care era cel puțin de-o vârstă cu țara, din fiecare provincie istorică.

Daniel Malanca, 19 ani, din localitatea Mândrești, comuna Vlădeni – Botoșani, care locuiește acum la București, a fost printre cei premiați de Mitropolitul Moldovei și Bucovinei ÎPS Teofan, la slujba de hramul Sfintei Parascheva, ținută de un sobor de episcopi din România, Grecia, Etiopia, Georgia și Siria. „Am premiat viitorul și trecutul țării”, a spus acesta.

Daniel, care a luat aurul în 2023 la Olimpiada Internațională „Științele Pământului” din India, a fost dat ca exemplu de reziliență. Provine dintr-o familie cu părinții despărțiți, cu doi frați mai mici, unul bolnav cronic, care nu se poate îngriji singur, iar în 2021 a fost evacuat din apartamentul în care locuia cu familia sa.

„Cu toate acestea, greutăţile materiale şi lipsa susţinerii la studii nu l-au făcut pe Daniel să renunţe. Dimpotrivă! S-a dedicat studiului, iar rezultatele nu au întârziat să apară: încă din clasa a treia a luat locul I pe ţară la matematică, urmând şi alte performanţe: patru premii I pe judeţ la patru materii diferite. Au urmat fazele naţionale cu medalia de argint la fizică, medalia de argint la matematică, iar anul acesta a fost medaliat cu aur la Olimpiada Internaţională «Ştiinţele Pământului» din India”, a spus ÎPS Teofan, în fața pelerinilor.

Daniel s-a mutat apoi cu familia într-un apartament mai mic, doar că băiatul găsește și aici un lucru bun: a fost mai aproape de Liceul „Mihai Eminescu” unde a putut să învețe în continuare și să facă performanță.

Astăzi Daniel este student la Automatică și Calculatoare de la Politehnica din București.

ÎPS Teofan a premiat-o și pe Evelina Athina Bichescu, 18 ani, care s-a născut în Grecia, a studiat în Atena, dar de la 11 ani s-a mutat la Piatra Neamț cu familia. Aceasta a obținut medalia de aur la Olimpiada Internațională de Neogreacă și i-a spus mitropolitului, la premiere, că nu vrea să părăsească România.

Elevii olimpici premiați de Mitropolia Moldovei. Daniel Malanca este primul din stânga

A fugit din Odessa și a găsit adăpost la Seminarul de la Mânăstirea Neamț

Un caz special este cel al Kyrei Gidirim, de 18 ani, care provine dintr-o familie cu 4 copii din Odessa, tatăl ei fiind inginer arhitect, iar mama traducătoare. Părinții au fugit de război din Ucraina, sunt acum în Germania, iar ea locuiește la Seminarul Mănăstirii Neamț. În haosul războiului, Kyra a stat un an de zile separată de părinți și a fost cea mai grea perioadă din viața ei. Cu toate acestea, ea a obținut medalia de aur pentru restaurare de icoane la Concursul Internaţional „The small Montmartre” of Bitola-Macedonia 2023.

„Cea mai grea perioadă a fost plecarea de acasă din Odessa şi acomodarea pe locul nou şi să înţeleagă că nimic nu va mai fi ca înainte. Dar, cu ajutorul Domnului, va trece prin toate. Pentru viitor îşi doreşte o viaţă aici, în România. Visul ei este să devină traducătoare, precum mama ei. Vrea să studieze la Bucureşti, să aibă parte de un viitor sigur, cu oportunităţi şi oameni apropiaţi”, a descris-o ÎPS Teofan când a premiat-o.

Geografii de aur ai Iașului

Iustin Bălan, elev clasa a X-a, la Iași, a câștigat în anul școlar precedent medalia de aur la Olimpiada Europeană de Geografie din Belgrad, secțiunea Juniori. Când a fost anunțat că va primi premiul, Iustin le-a povestit celor de la Mitropolia Moldovei și Bucovinei că are două dorințe: să vadă lumea, să meargă în programe de schimb de experiență și să facă voluntariat. După premiere, în fața presei, Iustin spune că nu a sperat niciodată să primească o asemenea recunoaștere în fața întregului oraș.

„Mă bucur că am avut ocazia să fiu premiat în ziua aceasta importantă pentru noi toți: sper ca acest moment să se mai repete. Spre bucuria mea am avut ocazia să fiu aici, am să mă rog pentru sănătatea mea și să mai am astfel de rezultate”, a spus tânărul.

Tot pentru performanțele la geografie a fost premiat și Daniel-Nicolae Hanganu, 18 ani, elev tot din Iași, care a obținut de două ori aurul la această disciplină la olimpiadele internaționale.

Mitropolitul Moldovei ÎPS Teofan, citind textele de laudatio pentru premianți

50 de kilometri pe jos, de la șantier la biserică

În afara olimpicilor, au fost premiați și vârstnici care au fost toată viața apropiați de biserică. Mihai Anton, din Luceni, județul Iași, a petrecut 71 din cei 90 de ani cântând în strana bisericii. Acesta a învățat în perioada comunistă cântecele și rânduiala slujbelor, când accesul la cărțile sfinte era limitat. Bătrânul are trei fii, cinci nepoți, iar ca să ajungă duminica, în comunism, la biserică, căuta tot soiul de motive pentru a se putea învoi de la muncă.

Lucra pe un șantier, iar ca să ajungă acolo trebuia să meargă 50 de kilometri, dus-întors, pe jos, în fiecare zi. Văzându-i pasiunea, acesta a început să fie chemat de ingineri să le vorbească și lor, pe șantier, de cele sfinte.

„Unul chiar mă lua acasă la părinţii lui şi mă punea să le cânt tropare, condace… Tare bucuroşi erau, că nu aveau voie să meargă la biserică, dar ascultau acasă cântările bisericeşti”, a povestit bătrânul.

Mitropolitul a premiat și persoane care au avut căsnicii trainice. Printre ei Mircea și Genoveva Nistor, căsătoriți de 65 de ani, astăzi având fiecare peste 90 de ani.

Au primit „Crucea Moldavă” și Maria Săvoaia, o femeie de 90 de ani, văduvă de 47 de ani. Aceasta a avut 14 copii, dintre care doar 10 mai trăiesc astăzi. La fel și Maria Ailincăi, 104 ani, născută în martie 1919, care a rămas văduvă de 52 de ani.

Au fost premiați și vârstnicii apropiați de biserică

„Țara să aibă grijă de copiii și bătrânii ei”

„Adesea spunem că nivelul de civilizație al unei țări e dat de PIB, de numărul de kilometri de autostradă, de puterea armatei, de locul în topul mondial în care se află universitățile și alte asemenea. Și totul e adevărat. Credem însă că există o condiție esențială de fapt – ca țara respectivă să aibă grijă de copiii și bătrânii ei”, a spus ÎPS Teofan în discursul său.

Conform ultimelor estimări ale organizatorilor și Jandarmeriei, la moaștele Sfintei Parascheva din Iași s-au închinat peste 300.000 de oameni în opt zile de pelerinaj. Acesta se apropie de sfârșit, iar când rândul de pelerini, care duminică dimineață măsura 50.000 de persoane, va încăpea în curtea Catedralei Mitropolitane, racla va fi reintrodusă în biserică.

Fotografii: doxologia.ro