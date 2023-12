UPDATE 17.20: Principalul suspect a fost capturat și arestat de către polițiști în regiunea St-Leonard din Elveția, la ora locală 15.43 (nr. 16.43 în România), a anunțat poliția citată de publicația elvețiană Blick.

De asemenea, autoritățile au transmis că cele două persoane ucise sunt o femeie de 34 de ani și un bărbat de 41 de ani. Ambii erau rezidenți din Valais.

Persoana rănită este o femeie din Valais, în vârstă de 49 de ani.

Datele preliminare sugerează că atacatorul le știa pe cele două victime, dar motivele din spatele crimelor rămâne necunoscute. Un bărbat și o femeie au fost uciși în urma atacului armat, în timp ce o altă femeie a fost rănită, potrivit poliției elvețiene.

Suspectul în vârstă de 36 de ani a fost văzut ultima dată conducând un autoturism gri Peugeot 206 Cabriolet.

