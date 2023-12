Protestul, care a împiedicat desfăşurarea şedinţei de plen, a fost organizat de mai multe partide, respectiv formaţiunea prorusă Vazrajdane („Renaşterea”), Partidul Socialist Bulgar şi formaţiunea antisistem „Există un Astfel de Popor”, partide care împreună au 71 din cele 240 de mandate parlamentare.

BSP, Vazrazhdane and also ITNs Deputies protesting the removal of the Monument for the Soviet Red Army in Sofia in parliament pic.twitter.com/wClrhr2boZ

„Este o profanare a istoriei noastre. Nu vom mai permite niciodată ca anarhia şi totalitarismul să guverneze ţara”, a clamat liderului partidului Vazrajdane, Kostadin Kostadinov.

Şi preşedintele bulgar Rumen Radev, foarte critic faţă de actualul guvern prooccidental de la Sofia, a protestat faţă de înlăturarea monumentului.

„Distrugerea barbară a monumentelor nu este doar o încercare de a şterge istoria, ci adânceşte conflictele în interiorul societăţii”, a reacţionat Radev, care s-a opus în repetate rânduri ca Bulgaria să sprijine cu ajutor militar Ucraina.

Propunerea retragerii statuii a fost avansată în urmă cu trei ani de Bulgaria Democratică, o formaţiune politică prooccidentală care în prezent susţine furnizarea de arme Ucrainei.

De atunci au loc dezbateri aprinse pe acest subiect, atât între partidele politice, cât şi în societate, amplificate după declanşarea invaziei ruse în Ucraina.

În cele din urmă, autorităţile au început joi demolarea monumentului din centrul Sofiei, pe baza unei decizii a primăriei, care a invocat drept argument că sculptura din bronz este degradată şi reprezintă un risc pentru siguranţa publică.

The dismantling of the 37-meter Soviet Army monument in Sofia is officially underway.



It was erected in 1954 to pay tribute to the Soviet Red Army, this monument has been a focal point of protests throughout Bulgaria since the collapse of the regime in 1989.#bulgaria #protest pic.twitter.com/f5SuFYIxNO