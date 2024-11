Informațiile prezentate de The Times

Conform ziarului britanic The Times, Kievul ar putea dezvolta o bombă atomică rudimentară asemănătoare celei lansate asupra orașului japonez Nagasaki în 1945. Astfel, ar putea face față atacurilor lansate de Rusia, în cazul în care Statele Unite ar decide să nu mai ofere sprijin militar.

Ziarul a menționat un document de informare pregătit pentru Ministerul ucrainean al Apărării. Potrivit documentului, Kievul ar putea, teoretic, să dezvolte un dispozitiv pe bază de plutoniu, folosind materialul provenit din combustibilul uzat de la centralele sale nucleare.

„Realizarea unei bombe atomice simple, așa cum au făcut Statele Unite în cadrul Proiectului Manhattan, nu ar fi o sarcină dificilă nici măcar 80 de ani mai târziu”, se arată în document.

Autorul raportului, Oleksii Iezhak, șeful departamentului de la Institutul Național pentru Studii Strategice din Ucraina, este convins că o astfel de bombă ar fi suficientă pentru a distruge o bază aeriană sau instalații industriale rusești.

Totuși, Ministerul ucrainean de Externe a respins informațiile apărute în presă, susținând că Ucraina nu își dorește să aibă sau să dezvolte arme nucleare.

De la izbucnirea războiului, Rusia a susținut în repetate rânduri, fără dovezi, că Ucraina ar putea pregăti lansarea unui program militar nuclear.

Ce spun specialiștii

Specialiștii în descurajare nucleară sunt sceptici în legătură cu posibilitatea că Ucraina ar putea dobândi arme nucleare. În raport se menționează că Ucraina are la dispoziție în jur de șapte tone de plutoniu.

Pavlo Podvig, șeful Proiectului rus privind armele nucleare, a transmis pe X că „acest plutoniu este combustibil nuclear uzat, iar pentru a-l transforma în plutoniu pentru arme, avem nevoie de o uzină de reprocesare, pe care Ucraina nu o are”.

This is totally bonkers. Apparently, the argument is that Ukraine has seven tonnes of plutonium that it can use to build "hundreds of weapons." All this plutonium, however, is in spent fuel. To get it out, one need a reprocessing facility, which Ukraine doesn't have. 1/ pic.twitter.com/6INQ76yZhh — Pavel Podvig (@russianforces) November 13, 2024

Podvig a remarcat, de asemenea, că Ucraina are așa-numitele „garanții ale AIEA” – un set de măsuri ale Agenției Internaționale pentru Energie Atomică pentru a supraveghea punerea în aplicare a Tratatului privind neproliferarea armelor nucleare.

Ucraina este într-adevăr în atenția AIEA, dar dintr-un alt motiv – inspectorii agenției monitorizează situația de la cele trei centrale nucleare ale țării.În orice caz, reprezentanții AIEA sunt prezenți la instalațiile nucleare din Ucraina și ar fi foarte greu de ascuns o activitate de tipul celei menționate în raport.

Totodată, specialistul american în neproliferare Jeffrey Lewis, profesor la James Martin Center for Nonproliferation Studies, este de părere că Ucraina ar putea construi o astfel de centrală, dar practic ar fi nevoie de mult timp și de investiții mari.

No, it probably can't. At least not anytime soon. A short 🧵. https://t.co/WMCoZGFnI7 — Dr. Jeffrey Lewis (@ArmsControlWonk) November 14, 2024

În același timp, o astfel de uzină ar fi o țintă a atacurilor lansate de Rusia.

