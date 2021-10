Astfel, în noaptea 30/31 octombrie 2021, când ora 4 AM devine ora 3 AM, toate trenurile de călători care au ora de plecare din staţiile de formare după ora 4 AM vor pleca la orele din Mersul de tren în vigoare, respectând ora Europei Orientale.

Trenurile de călători aflate în circulaţie după ora 4 AM, ora oficială de vară, vor opri în staţiile din parcurs stabilite, unde vor staţiona până la ora de plecare din orarul în vigoare după noua oră a Europei Orientale, iar trenurile care mai au de parcurs o distanţă scurtă până la staţia finală îşi vor continua mersul până la destinaţie.

Având în vedere că şi în ţările vecine trecerea de la ora de vară la ora Europei Orientale oficială se face în aceeaşi zi de 31 octombrie 2021, între staţiile de frontieră cu Republica Moldova, Ungaria, Serbia, Bulgaria şi Ucraina, trenurile vor circula după orele din Mersul de tren în vigoare.

Ora de iarnă este, de fapt, ora legală oficială standard, legată de conceptul de oră astronomică, folosită în mod normal în majoritatea ţărilor sau teritoriilor, în special în emisfera nordică, acoperind calendaristic, de cele mai multe ori, perioada cuprinsă între lunile octombrie a unui an şi aprilie a anului următor.

Ora de iarnă este numită astfel prin contrast cu ora de vară, al cărei scop este folosirea din plin, cât mai mult timp posibil, a luminii Soarelui, prin mutarea înapoi a orei oficiale cu o oră.

În România, ora oficială de vară a fost introdusă pentru prima dată în 1932. Până în 1939, a funcţionat în fiecare an, între prima duminică din aprilie, ora 0.00, şi prima duminică din octombrie, ora 1.00 (ore locale). Între anii 1941 şi 1979 nu s-a mai folosit ora de vară, potrivit www.astro-urseanu.ro.

FOTO: Hepta

Citeşte şi:

A murit Pavel Coruț. Scriitorul care a publicat peste 170 de cărți avea 72 de ani

China raționalizează motorina. Șoferii de camioane așteaptă zile întregi pentru a putea alimenta cu combustibil

10 mari păduri aflate pe lista UNESCO au început să emită carbon, în loc să-l absoarbă

PARTENERI - GSP.RO BREAKING | Florentin Dumitru, fostul mijlocaș de la Steaua și FCSB, în arest la domiciliu!

Playtech.ro Simona Halep, adevărul despre problemele din căsnicia cu Toni Iuruc. Sportiva a răbufnit

Observatornews.ro Violeta a murit după ce a fost bătută şi ţinută flămândă de Dan. Românul a stat două zile cu moarta în casa din Italia. Acum riscă 14 ani de închisoare

HOROSCOP Horoscop 29 octombrie 2021. Capricornii dau impresia că tot timpul pe cerul vieții lor e furtună, cu tunete și fulgere

Știrileprotv.ro Ce trebuie să știe românii care consumă energie până în 300 kW şi gaze până în 200 m cubi lunar

Telekomsport Surpriză. Vedeta prinsă pe un site de adulţi. Ce tarif avea. A fost imediat concediată

PUBLICITATE Tehnologia din spatele aspiratorului pare desprinsă din viitor