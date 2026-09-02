Plăcuțele vechi, înlocuite obligatoriu

Noile plăcuțe de identificare trebuie să includă un număr unic generat prin platforma digitală Parking Oradea, numărul de înmatriculare al vehiculului și numărul contractului de închiriere.

„În consecință, plăcuțele vechi, care poartă numerotarea anterioară, nu sunt conforme și trebuie înlocuite”, au transmis reprezentanții Primăriei.

Potrivit regulamentului, nici plăcuțele improvizate sau incomplete nu sunt acceptate. La încetarea contractului sau eliberarea locului, titularii sunt obligați să demonteze plăcuțele sau să elimine inscripționările, conform unui raport detaliat publicat de ebihoreanul.

Cine primește amenzi usturătoare

Lipsa unei plăcuțe conforme sau utilizarea unor date incorecte poate aduce amenzi între 300 și 500 de lei. În cazul locurilor nou atribuite, plăcuțele trebuie montate în termen de cinci zile lucrătoare. Întârzierea poate bloca prelungirea abonamentului pentru perioada următoare.

Cei care încearcă să blocheze, să rezerve sau să ocupe ilegal un loc de parcare riscă amenzi mult mai severe, cuprinse între 2.000 și 2.500 de lei. Dacă fapta devine infracțiune, autoritățile vor sesiza organele de cercetare penală. „Regulamentul califică fapta drept contravenție gravă”, au precizat oficialii, citați de ebihoreanul.

Controale „parcare cu parcare”

Poliția Locală și echipele Primăriei vor verifica sistematic toate parcările de domiciliu din oraș. „Controalele se desfășoară sistematic, parcare cu parcare, până la acoperirea integrală a locurilor de parcare de domiciliu din municipiu, și se vor repeta periodic”, au anunțat autoritățile locale. Agenții vor documenta neregulile prin fotografii și procese-verbale.

1.000 de locuri atribuite online

În primăvara anului 2026, Primăria Oradea a implementat un nou sistem digital de gestionare a parcărilor. Solicitările pentru locuri de parcare sunt depuse exclusiv online, prin platforma Parking Oradea, iar atribuirea directă sau prin licitație se realizează tot pe această platformă. Prima licitație online a avut loc pe 20 aprilie 2026.

Până la mijlocul lunii august, aproximativ 1.000 de locuri fuseseră atribuite prin acest sistem, dintr-un total de circa 6.000 disponibile. Prețul mediu anual rezultat în urma licitațiilor a fost de aproximativ 500 de lei per loc de parcare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE