Craiovenii critică dimensiunea plăcuțelor

„Poate, totuși, cineva de la Eco Urbis sau Primăria Craiova se sesizează referitor la gluma nereușită cu plăcuțele de identificare pentru locurile de parcare de reședință. Dacă în alte orașe există soluții fiabile și vizibile, nu înțeleg de ce la Craiova este mereu pe dos?! Plăcuțele de alucobond montate pe beton/asfalt vor fi invizibile pentru toți șoferii”, spune un craiovean.

Plăcuțele costă 25 de lei, la care se adaugă costul de montaj, 10 lei, în total, 35 de lei

„În cazul în care cetățenii doresc să monteze plăcuța în regie proprie trebuie să plătească 25 de lei și să prezinte la sediul ECO URBIS să o ridice. Montajul se va face conform unei schițe, care va fi predată odată cu plăcuța. Dacă beneficiarul autorizației optează pentru montarea plăcuței de către instituția noastră va efectua plata de 25 lei plăcuța + 10 lei montaj (total 35 lei) și va fi contactat telefonic în momentul montării plăcuței”, anunța Eco Urbis.

Glume și ironii pe rețelele sociale

După ce au primit plăcuțele, mulți craioveni au reacționat ironic pe Facebook:

  • „Cum se prinde asta pe beton? E de unică folosință?!”
  • „Trebuie să-ți pui lentile?”
  • „Așa ceva… Sunt prea mari, exagerat de mari, trebuia să le facă mai mici… Când le distribuiți ar fi bine să dați împreună cu plăcuța o lupa și mătură Sunteți de tot râsu!”

Alții au comentat:

  • „Parchezi mașina, pui două frunze peste ele, după care spui că nu le-ai văzut. Totuși, sper să fie doar o glumă cu ajutorul AI-ului”.
  • „Va rezista un an acea tablă?”.

Unii craioveni s-au arătat nemulțumiți de calitatea plăcuțelor:

  • „Doamne fereste, pe ce am dat 35 de lei azi?!”
  • „E de hârtie?? Cu ce este lipită, cu lipici?? Vai de mama noastră”
  • „Mizeriile astea costa 35 de lei? Păi le puteam printa și noi, mai mult de trei luni nu rezistă”.

În ciuda nemulțumirilor, Regulamentul Primăriei Craiova prevede că singura soluție oficială pentru restricționarea accesului pe locul de parcare este această plăcuță, iar Eco Urbis continuă să le emită.

