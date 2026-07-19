După trecerea online a celor aproximativ 30.000 de locuri de parcare din Oradea, municipalitatea a început să organizeze licitații pentru locurile rămase libere, iar unele dintre acestea au fost adjudecate pentru sume care au ajuns la 1.000 de lei, de peste șase ori mai mult decât abonamentul anual de 160 de lei practicat până acum, relatează Bihoreanul.

În același timp, cei aproximativ 21.000 de orădeni care dețin deja un loc de parcare închiriat au o nouă obligație: să monteze, în termen de cel mult o lună, plăcuțe de identificare pentru locurile de parcare.

Noile plăcuțe trebuie să conțină informații precum numărul locului de parcare, numărul de înmatriculare al autoturismului și numărul contractului de închiriere.

Cum trebuie să arate plăcuța de parcare Foto: Primăria Oradea

Măsura a dus la o creștere a cererii pentru astfel de produse, iar firmele specializate au început să promoveze intens ofertele pe rețelele sociale.

Prețurile pentru o plăcuță variază între 30 și 80 de lei, în funcție de material, dimensiuni și tehnologia de personalizare.

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