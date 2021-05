Până acum nici două luni, viața micuței Otilia-Maria Oncescu, din București, nu se deosebea cu nimic de cea a oricărui copil de vârsta ei. Dar, ca de nicăieri, peste copilașul de 3 ani s-a abătut cu furie o boală cruntă, care se hrănește din trupul ei și care, cu fiecare zi care trece, o poate apropia de un sfârșit tragic. În lupta cu îngrozitoarea maladie, Otilia are nevoie acum de sprijinul semenilor, pentru ca viața să nu-i fie curmată. În această încleștare în care timpul se scurge parcă mai repede, copila trebuie să adune aproximativ 1.000.000 de euro pentru a urma un tratament oncologic în Franța, la Institutul Gustave Roussy, din Paris.

Primele simptome: o tuse și un hârâit

O tuse, e adevărat ceva mai persistentă, și un hârâit ce se auzea când fetița respira au fost semnele care i-au făcut pe Mirela-Georgiana, 35 de ani, și pe Paul Oncescu, 37 de ani, să-și ducă fetița la doctor. Au început prin a cere părerea unui medic pediatru, crezând că au de-a face cu o răceală ceva mai puternică. Însă tratamentul prescris pentru alergie – diagnosticul prezumtiv lansat de doctorul care a consultat-o pe Otilia – nu și-a făcut efectul, ba chiar lucrurile s-au agravat. Tusea s-a întețit, cadența respirației s-a mărit nefiresc și au apărut și primele crize de sufocare.

Consultată de medici din cinci spitale. Tratată pentru astm, cu aerosoli

Firesc, au urmat și alte controale în care, pe durata a trei săptămâni, micuța a fost examinată de medici din patru-cinci spitale. Nici unul dintre ei nu a realizat cât de gravă este situația și, drept urmare, copilei i-au fost prescrise medicații cu aerosoli, pentru tratarea astmului. Simptomele i-au făcut pe specialiști, printre care și pneumologi, să ia în calcul și alte posibile cauze ale stării de rău a copilei: o anomalie care se manifestă prin îngustarea căilor respiratorii, o posibilă alergie sau chiar faptul că Otilia ar fi înghițit accidental ceva care i s-ar fi oprit pe căile respiratorii.

Limfom cu celule T, în formă agresivă

Abia în urma unor investigații computerizate – CT-uri și RMN-uri -, făcute la Spitalul Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu, din Capitală, a ieșit la iveală uriașa tragedie. Otilia – aflată în programul de susținere al Fundației Ringier România – avea în piept o tumoră uriașă, a cărei greutate a fost estimată de oncologi la două kilograme! O veste năucitoare pentru bieții părinții care au sperat până în ultima clipă într-o eroare medicală. Au sperat că se vor trezi astfel dintr-un coșmar. Însă acea tumoră era clar semnul unui cancer instalat în trupul fetiței! Limfom cu celule T, într-o formă extrem de agresivă, care i-a prins un plămân și foarte multe vase de sânge.

„Când am primit vestea că micuța noastră Otilia are cancer am leșinat”

„Timp de trei săptămâni, umblasem pe la nu știu câte spitale, în speranța că cineva ne va spune ce are copilul nostru. Părea că e o răceală. Au luat în calcul astmul, o alergie, o malformație care îngustează căile respiratorii… S-au gândit că Otilia a înghițit ceva și de aceea respiră așa greu. Numai acea tumoră nu a fost observată. Când la «Gomoiu» (n.r. – Spitalul Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu), am primit vestea că micuța noastră Otilia are cancer, m-au lăsat complet puterile… Am leșinat, am căzut pur și simplu din picioare, ca secerat. Apoi am plâns în hohote… Nu știu cât timp… E blestemul suprem… mai mult de atât nu se poate…”, ne-a spus Paul Oncescu, tatăl Otiliei, cum a început calvarul.

Cu primul avion spre Franța. În România, investigațiile se făceau cu viteza melcului

În cursa pentru supraviețuire în care s-au lansat din prima secundă în care au aflat că Otilia are în piept o tumoră de două kilograme, părinții micuței au cerut ajutor de la clinici din Turcia, Franța și Austria, unde au trimis dosarul medical. Răspunsul medicilor parizieni de la Institutul Gustave Roussy li s-a părut a fi cel mai complex – raport servicii medicale pe termen lung/preț -, motiv pentru care s-au urcat în avionul de Paris. Investigațiile pentru care în România li s-a spus că trebuie să aștepte săptămâni în șir – în condițiile în care starea de sănătate a Otiliei se deprecia extrem de rapid – au fost făcute acolo în chiar ziua internării. Firește, totul contra cost, pentru sume care ajung la 3.000 de euro pe zi.

Prețul vieții Otiliei, 1.000.000 de euro

„După un zbor cu mari probleme, în care fetiței i s-a făcut atât de rău încât am crezut că o să o pierdem, am ajuns la Paris. Atât de repede s-au derulat toate etapele la Institutul Gustave Roussy, încât până seara Otilia ajunsese la ATI și deja primea tratament chimio. Planul terapeutic gândit de specialiștii francezi este unul întins pe durata a șapte luni. Asta înseamnă 44 de cure chimio, 15 transfuzii de sânge programate pentru tot atâtea perioade în care imunitatea ajunge la zero (n.r. – aplazie), cinci CT plus RMN-uri. Toate acestea însumează peste 700.000 de euro. Asta ce știm acum. Însă dacă fetiței i se face rău, cum s-a întâmplat în perioada asta, costurile cresc cu fiecare procedură aplicată. În total, este vorba de aproape 1.000.000 de euro! O sumă uriașă pentru noi”, a mai spus tatăl Otiliei.

„Help Otilia”

De aceea, pentru a putea duce până la capăt lupta cu îngrozitoarea boală, pentru a fi salvată, Otilia are nevoie de acești bani ca de aer. Are nevoie de oameni, de fundații care să i se alăture și să-i dea o speranță la viață. Părinții au deschis și o pagină de susținere pe Facebook – „Help Otilia” -, unde deja lumea licitează bunuri și servicii pentru a strânge banii de care are nevoie micuța bolnavă de cancer.

Cei care doresc să o ajute pe Otilia o pot face donând 2 euro prin SMS la numărul 8828 cu textul «OTILIA».

Donează prin SMS, online, prin PayPal sau transfer sau redirecționează 3,5% din impozitul pe venit către Fundația Ringier. Detalii pe www.ajutacopiii.ro

* Suma alocată cauzei este de 2 euro și banii se rețin o singură dată. Nu se percepe TVA pentru donațiile de pe abonament. În rețelele Digi Mobil, Orange și Telekom, pentru cartelele preplătite, TVA a fost reținută la achiziționarea creditului. Pentru donațiile de pe cartele preplătite în rețeaua Vodafone, utilizatorii nu plătesc TVA.

PARTENERI - GSP.RO O femeie a intrat într-un centru de vaccinare și i-a dat pe ascuns un bilet asistentei. Aceasta a chemat urgent poliția

Playtech.ro Doliu în familia lui Helmuth Duckadam. S-a spânzurat și a fost găsit abia azi

Observatornews.ro Momentul arestării criminalului din Argeș. Polițiștii l-au găsit întins lângă femeia înjunghiată în curtea bisericii. Preot: ”El mai mișca”

HOROSCOP Horoscop 18 mai 2021. Săgetătorii trebuie să fie atenți la mesajele adresate de partenerii de cursă lungă

Știrileprotv.ro A castigat peste 20 de milioane de euro la loto, dar a ramas fara vreun cent! Motivul incredibil pentru care o femeie a pierdut toti banii

Telekomsport Cîţu, schimbare de ultim moment! Unde le este interzis persoanelor nevaccinate să intre. Totul s-a modificat în câteva ore

PUBLICITATE CSALB, partener de conciliere pentru consumatori și bănci (Publicitate)