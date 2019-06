Ovidiu Hrin are 42 de ani, iar jumătate din viață și-a petrecut-o făcând design. De la caligrafie, afișe pentru festivaluri, concerte, la postere și logo-uri, etichete de vin și absolut tot ce înseamnă design. Lucrează cu oricine, atâta timp cât munca lui reușește să transmită ceva.

„Trebuie să știi foarte bine cu cine comunici, pentru cine comunici, de aceea ai nevoie de foarte multe date când faci un poster. E un tip de poster care se pune în afișier? Contextul este esențial, unde vezi, cum vezi posterul, în ce context apare, contează foarte, foarte mult. Dacă un poster îți transmite ceva, o vei simți. Dacă nu transmite nimic, atunci omul trece pe lângă el. Dacă te oprește din drum, deja își face treaba”, ne-a dezvăluit Ovidiu Hrin.

Trei premii la „International Graphis Poster Annual”

Artistul a câștigat anul acesta trei premii la „International Graphis Poster Annual” în New York. Are o medalie de aur și două de argint, iar posterele lui vor apărea în catalogul asociației din 2020. În ultimii zece ani a reușit să adune 12 medalii.

Competiția a fost lansată în 1952 și premiază designerii din toată lumea de 67 de ani. Este, fără doar și poate, una dintre cele mai importante competiții din lume, la care au fost premiați inclusiv Picasso și Vasarely, doi dintre cei mai cunoscuți artiști din întreaga lume.

„Este una dintre cele mai exigente publicații de design din lume, dedicată excelenței în comunitatea vizuală. Ei scot patru anuale importante pe an, de design, publicitate, poster și fotografie, iar juriul este format în mod tradițional din unele dintre cele mai influente nume ale designului mondial. Cele trei premii/ medalii, de aur și de argint, completează o colecție de zece medalii, s-au făcut 12 în ultimii zece ani: șapte de aur și cinci de argint”, ne-a spus Ovidiu.

A fondat un micromuzeu și vrea să deschidă o bibliotecă

Selecția la Graphis este foarte dură, iar primul poster care i-a adus o medalie lui Ovidiu Hrin a fost făcut pentru o trupă din Timișoara, Implant pentru Refuz, care urma să susțină la acea vreme un concert într-un club.

„A fost prima confirmare că sunt pe un drum bun, cred că a fost și prima medalie mai semnificativă pe care am luat-o, a fost o bucurie fantastică, mi-a dat un imbold de încredere, m-a ajutat foarte mult. Nefiind cu școală, punkist absolut vizavi de ce se întâmplă în acest domeniu în țara noastră, a venit la fix confirmarea aceasta”, ne-a mai spus Ovidiu.

Graficianul mai are zeci de premii de la alte competiții, iar pe lângă munca de birou pe care o face ține și cursuri sau workshopuri pentru cei ce vor să învețe design.

„Am renunțat la arhitectură și m-am apucat de design. Am făcut ambele facultăți în paralel, n-am absolvit nici una, am renunțat la ambele. Am Bacalaureatul luat, iar designul l-am început la 21 de ani”, a completat Hrin.

Ovidiu Hrin a fondat și un micromuzeu în Timișoara, numit Typopassage. Mai mult, vrea să deschidă și o bibliotecă, după ce a adunat, în cei 20 de ani de design, aproape 800 de cărți și reviste de design grafic și limbaj vizual.

