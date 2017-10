Poliția londoneză a anunțat că a descoperit un pachet suspect în stația Croydon, din estul Londrei.

”Stația a fost închisă din cauza unui pachet suspect – toate unitățile noastre sunt prezente la fața locului” se precizează într-un anunț al Poliției Britanice, publicat pr Twitter, informează publicația Evening Standard, citată de Reuters.

În aceste condiții, pe aeroportul Gatwick s-au format cozi impresionante ale pasagerilor care așteptau trenurile spre East Croydon.

În jurul orei locale 20.00, poliția a declarat că pachetul nu reprezenta niciun pericol și a anunțat că stația se va redeschide în cel mai scurt timp.

Situația a creat, totuși, isterie în rândul pasagerilor care au rămas blocați în stații. Unii au postat pe Twitter filmulețe și fotografii din gările supraaglomerate.

Good luck anyone getting a train this evening #eastcroydon #gatwick Hope its just a hoax… pic.twitter.com/ZPdlJyZiCh

— Katie Harrison (@KatieHcomms) October 2, 2017