Decesele provocate de noul coronavirus au numere. Însă cei care mor din alte cauze în timpul pandemiei în spitalele din România sunt mult mai mulți și nimeni nu ține bilanțul lor zilnic.



Elena Radu, o femeie de 79 de ani din comuna Pănătău, județul Buzău, a avut nefericita soartă să se afle în ambele lumi create de coronavirus.

Elena Radu avea 79 de ani

Pacienta a fost internată în Spitalul Județean Buzău pe 12 aprilie ca suspectă de infectare cu noul coronavirus și a decedat pe 14 aprilie, la câteva ore după sosirea rezultatului testului, care a fost negativ! Femeia nu a avut COVID-19, dar lipsa de îngrijire a distrus-o, povestește familia.



”Numai suspect de COVID să nu fii acum. Ești condamnat la moarte, fie ajungi să te contaminezi în spital, fie ești abandonat de cadrele medicale, care ezită să intre la tine”, începe povestea bărbatul, care a cerut ca numele să nu-i fie făcut public.



Lucrez în Poliție și nu vreau să am probleme, dar nici nu doresc ca alți pacienți să aibă soarta mamei mele. Încerc să schimb ceva.

Fiul Elenei Radu:

Test la gripă pozitiv, suspectă de COVID?!



Elena Radu era, în ciuda vârstei, spune fiul acesteia, o femeie cu o condiție fizică extraordinară. Energică, mereu pusă pe treabă. De când cu pandemia, femeia nu și-a părăsit locuința decât pentru pâine.



”Pe 11 aprilie, când am vorbit la telefon, mi-a spus că a făcut o prostie, a tăiat via și i-a fost frig.” A doua zi nu a mai răspuns la telefon nici fiului, nici fiicei. Ambii s-au îngrijorat și el s-a dus la ea acasă.



”Am găsit-o fără vlagă. Am chemat ambulanța, știam că are probleme din cauza tensiunii mici. Au dus-o la spitalul din Nehoiu. Deoarece avea temperatură, medicul de gardă i-a făcut testul de gripă, care a ieșit pozitiv și a decis că e suspectă de COVID. Fără să discute cu noi, a decis transferul ei la Spitalul Județean din Buzău. Eu am însoțit ambulanța din spate.”



”Să-i dați, vă rog, tratamentul pentru inimă”. Asistentă: ”Avem lumânări!”

Din acest moment a început calvarul pentru Elena Radu și fiul ei. ”Pe drum, ambulanța a oprit și i-am văzut cum asistenta și soferul, cu fețele îngrozite, au coborât și și-au pus echipamentul de protecție”.

Când au ajuns la Spitalul Județean Buzău, ambulanța a stat la poartă două ore. Apoi au băgat-o pe pacientă într-un izolator amenajat într-un container aflat în curte.

”La un moment dat a venit un cadru medical la mine și mi-a spus să fac scandal deoarece mama mea e la izolator, e singură și nimeni nu se duce la ea. Abia peste o oră am văzut un cadru medical îmbrăcat în combinezon cum a intrat la ea, i-a luat mostre pentru analize și a ieșit repede”.

”Mi-au spus că fiind suspectă de COVID încearcă să o transfere, dar nu o primește nimeni. Într-un final a fost acceptată de Spitalul de Boli Infecțioase Gârlași. Am încercat să le spun că mama mea are tensiunea mică și să-i dea tratamentul. O asistentă a replicat că «Avem lumânări!», se referea probabil la vârsta înaintată, iar când i-am spus că sunt fiul pacientei și-a cerut scuze”.



Abandonată la izolator

A doua zi, fiul a reușit să vorbească cu mama sa la telefon. ”Era pierdută, fără vlagă, mi-a spus că nu i s-a dat tratamentul, nimeni nu a băgat-o în seamă. După-amiază am fost sunat de o asistentă care mi-a transmis că o transferă înapoi la Județean, la ATI, deoarece are fluctuații de tensiune, când 8, când 15. Câteva ore mai târziu, a decedat”.



Rezultatul testutui COVID-19 a sosit după ce Elena Radu a murit. Era negativ.

Rezultatul testului pentru coronavirus a fost negativ

Doctorul mi l-a transmis pe WhatsApp. Mama mea a murit cu zile. Nu am văzut nici un fel de empatie din partea cadrelor medicale. Abia am reușit să-i conving pe cei de la Medicină legală să o îmbrace pe mama, deși au umplut-o de formol pentru care m-au pus să plătesc o taxă de 150 de lei.

Fiul Elenei Radu:

Pe 15 aprilie, Elena Radu a fost dusă acasă, iar pe 16 aprilie a fost înmormântată. ”În aceste zile, numai pacient să nu fii!”, încheie povestea fiul Elenei Radu.

