O femeie internată cu coronavirus în Spitalul din Suceava, i-a dezvăluit unei apropiate modul în care sunt tratați în continuare bolnavii în unitatea spitalicească în care sute de medici și pacienți s-au îmbolnăvit la grămadă, astfel încât s-a ajuns la situația ca un sfert din totalul cazurilor de COVID-19 din România să provină din acest județ, iar un întreg oraș și opt comune limitrofe să intre în carantină totală.



Libertatea a intrat în posesia acestei mărturii dramatice.

“Situația nu e prea bună. Mâncarea s-a dat foarte târziu. Pe la 11.20. Micul dejun a constat în puțină brânză frământată, o felie de parizer, două felii de pâine și o cană de ceai. Ultima dată am mâncat aseară la 6. Aseară am mâncat o lingură de piure de cartofi și o piftluță. Apă nu avem. Beau de la chiuvetă, pentru că altă apă nu am de unde să beau. Măști nu ne dă, m-am dus și eu să-mi cer pastilele, am cerut și eu o perfuzie, și m-a refuzat. De dimineața cer și eu să-mi dea ceva să mă țin pe picioare și nu am primit, tot așa că nu este personal, că e doar una pe tură”, povestește femeia, care se află în salon cu alte două persoane infectate.

Aici se moare din cauza lor, nu din cauza omului. Omul vine cum vine, dar ești ținut aici până nu mai poți. Iar când nu mai poți îți pune un aparat de aer sau te duce unde nu știu pe unde te mai duce. Doamne, dacă pățesc ceva, înseamnă că pățesc din cauza lor. Suntem trei persoane în salon.

Bolnava arată violent cu degetul spre personalul medical din spital



“Dacă îți ceri drepturile, dacă deschizi gura, țipă la tine de numa-numa. Cu chiu, cu vai mi-au dat pastilele. Ieri mi le-au dat la șase, azi mi le-o dat la 2. Și am întrebat cum să le iau și mi-o zis să le iau pe toate trei odată”, a mai povestit aceasta.



Libertatea a încercat să-l contacteze pe noul manager interimat al Spitalului Județean de Urgență Suceava, Florin Filip. Până la ora publicării acestui material, acesta nu a răspuns.







