Insula Iubirii 2026

Cel de-al 10-lea sezon al emisiunii Insula Iubirii debutează pe 4 septembrie 2026, iar ispitele feminine care încearcă să îi testeze pe bărbații din cupluri sunt: Frankie (Cristina Belu), Andreea Homescu, Sandra Vintilă, Florina Carafă, Daniela Pană, Larisa Spătaru, Rebecca Toma, Oana Rusu, Gabriella Barbu („Ispita lui Montoya”) și Andrușca (Andreea Aurică).

Cele 10 ispite masculine de la Insula Iubirii 2026 sunt: Vlad Calomfir, Alberto Grecu, Narcis Bujor, Iulian Bogdan, Daniel Chiorean, George Ivănescu (Jaguarul), Eduard Vlădescu, Dima Roșca, Mirel Gheorghe și Cătălin Brînză.

Ispite feminine de la Insula Iubirii 2026

Cine este Frankie (Cristina Belu)

Născută în zodia Rac și de profesie artist vizual, Frankie, pe numele ei real Cristina Belu, în vârstă de 35 de ani, îmbină pasiunea pentru tatuaje cu cea pentru tot ce ține de sculptat, zugrăvit, pictat și multe altele. Ea este o femeie care nu poate trece neobservată și care știe bine ce vrea de la viață și de la omul de lângă ea.

„Concurenții sunt super obișnuiți, știu cum să reacționeze, va fi și cel mai frumos, dar și cel mai greu sezon. Totodată, cred că este anul cu cele mai frumoase fete, așa că abia aștept să-i descoperim pe bărbați”, a mărturisit ea.

La o primă vedere, tatuajele par a o reprezenta, fiind o apariție completă, însă odată ce discuți cu ea, descoperi cât este de versatilă și de prezentă în tot ceea ce face. Este extrem de sinceră și de asumată, așa că nu se ferește să spună că nu va face nimic special pentru a fi „plăcubilă”.

„Cel mai greu mă aștept să fie să devenim sincere cu acele conexiuni pe care le formăm. Îmi doresc să fiu apreciată, dar nu am un plan să fiu într-un anumit fel. O să fiu așa cum sunt, și cine mă place, super, cine nu… nu au gusturi”, a afirmat, pentru Libertatea, Frankie despre rolul ei de ispită la Insula Iubirii 2026.

În încheiere, ea ne-a dezvăluit că promite să trăiască totul la cote înalte și să se bucure de ceea ce îi oferă Insula: „Sunt convinsă că va fi cea mai tare experiență, indiferent de ceea ce se va întâmpla acolo, pentru fiecare dintre noi. Nu poți compara nici oamenii, nici trăirile. Va fi super fun, chiar dacă o să ajung să mă îndrăgostesc sau nu”.

Cine este Andreea Homescu

Născută în zodia Vărsător, Andreea Homescu a fost asistentă medicală și a cochetat cu zona de creare de conținut, iar zâmbetul ei poate fi unul molipsitor. Deși emoționată la sosirea în Thailanda, simte că este experiența care o poate schimba, așa că o va trăi la maxim.

„Am fost foarte emoționată până acum. Pe lângă faptul că este fix sezonul 10, un sezon important, aniversar, am avut foarte mari emoții. Nu știm cum e, aveam gânduri de cum vor fi celelalte fete, mă gândesc la cum vor fi băieții. M-am relaxat mult când am ajuns”, a spus Andreea Homescu imediat ce a ajuns în Thailanda. Rămâne de văzut și cum va trăi această experiență!

Tânăra afirmă cu sinceritate că ar vrea ca și cei de acasă să o cunoască cu adevărat fix așa cum este ea.

„Aș vrea să mă vadă ca pe o fire empatică, jucăușă… Nu îmi plac dramele! Sunt 90% din timp fericită, îmi place să râd foarte mult. Mi-ar plăcea să fac un profil psihologic în mintea mea, dar să nu judec. Aș vrea să cunosc! Și, în general, aș vrea ca oamenii să vadă că se poate o viață cu fericire”, a spus ea în exclusivitate pentru Libertatea.

Andreea Homescu știe că ar putea crea conexiuni și vrea să fie cât mai reală în declarații pentru a vedea unde conduc: „Mi s-ar părea ciudat să fie un băiat cu care să discut, să empatizez, dar să nu fie așa cum se prezintă”. Ea alege să se bucure de tot ceea ce va urma și promite să fie sufletul petrecerii!

Cine este Sandra Vintilă

În viața de zi cu zi, Sandra Vintilă, o tânără în vârstă de 33 de ani, născută în zodia Fecioară, este manager de resurse umane. Iar în show-ul de la Antena 1 vrea să arate că prin naturalețe și sinceritate poți obține tot ceea ce îți dorești.

Sandra Vintilă vede Insula Iubirii ca locul în care se va schimba și în care își va regăsi puterea interioară: „Este o experiență care consider că o să mă ajute să renasc. Simt nevoia de a trăi ceva ce nu am mai trăit. Sunt genul de om care caută mereu să aibă lucrurile sub control, iar aici va fi ceva diferit”.

Tânăra în vârstă de 33 de ani vrea ca oamenii de acasă să o vadă ca fiind autentică, deoarece în jobul ei lucrează îndeaproape cu persoanele.

„Sunt o persoană reală, vreau să-mi vadă feminitatea, autenticitatea… Consider că sunt o femeie autentică, care nu încearcă să fie altceva decât ceea ce este. Sper sincer să reușesc”, a afirmat Sandra Vintilă pentru Libertatea. Iar pentru asta, promite să facă tot ce ține de ea!

Ca să reușească să se bucure de experiență, simte că va trebui să facă și ea anumite concesii: „Să scap de anumite bariere pe care le am, chiar dacă am încredere în mine, să am și mai multă, să depășesc anumite temeri. Să reușesc să-mi îndeplinesc ceea ce-mi propun: comunicarea la un nivel mai avansat cu oamenii, să pot face un coaching pe bază de emoții”!

Sandra Vintilă afirmă că este pasionată de fitness și că iubește să citească, dar și să meargă în cât mai multe călătorii. În trecut, ea a apărut și într-un videoclip, „Obsesie”, lansat de David Radu.

Cine este Florina Carafă

Florina Carafă, un Capricorn desăvârșit în vârstă de 30 de ani, lucrează în domeniul IT, ca Automation Developer. „Vreau să fiu eu, să fiu respectuoasă, dar să-mi dau voie să fac ce simt, să mă distrez, să mă bucur de experiență la maximum”, a spus ea înainte de a-i descoperi pe bărbații din cuplurile acestui nou sezon.

Florina Carafă lasă pentru o perioadă lumea IT-ului deoparte, intră în universul Insula Iubirii 2026 și vrea să se surprindă în primul rând pe ea, ieșind din zona de confort.

„Sincer, nu simt că va fi ceva cu adevărat greu. Mă adaptez în grupuri și peste tot, dar știu că va fi o deconectare de familie și prieteni. Și cred că va fi o provocare mare. O să fiu eu 100%, nu o să mă prefac deloc. Cine mă place, e bine”, a afirmat Florina Carafă în exclusivitate pentru Libertatea.

Pasionată de sporturi extreme, tânăra ne-a dezvăluit și cum ar arăta pentru ea un date perfect în show-ul de la Antena 1: „Eu sunt pasionată de sporturi, mai ales de cele extreme, dar și de înot. Mi-ar plăcea să merg la un date și să sar cu parașuta sau să fie ceva sporturi de apă”.

Cine este Daniela Pană

Daniela Pană are 30 de ani, este născută în zodia Rac și este manager de marketing. La prima vedere, ea este cea care știe să aducă starea de bine în orice grup sau locație.

Nu și-a făcut așteptări înainte de a ajunge la Insula Iubirii 2026, dar e convinsă că va fi genul de trăire pe care o va păstra peste ani, așa că e decisă să o trăiască la cote înalte: „Este o experiență unică, de care vreau să mă bucur în totalitate și în care probabil voi mai descoperi lucruri la mine. O să mă ajute, cu siguranță”.

Tânără pasionată de sport, Daniela Pană are o formă fizică de invidiat și aduce după ea un zâmbet cuceritor. „Sincer, cel mai greu e probabil faptul că sunt într-un loc total străin, departe de tot ceea ce cunosc. E și pentru prima dată când ajung în această țară și descopăr cultura aceasta. Și mai este faptul că nu voi putea avea acces la nimic din ceea ce știu…”, a spus ea în exclusivitate pentru Libertatea.

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Ispita de la Insula Iubirii 2026 a dezvăluit și cum speră să o perceapă publicul de acasă, dar și cum își dorește să o cunoască băieții din cupluri: „Aș vrea ca ei să mă vadă fix cum sunt eu, nu am nimic de ascuns. Efectiv culoarea mea să o descopere! O să fac ce simt, ce-mi vine, așa cum simt și o să fiu cum sunt eu… Vreau să mă bucur de ceea ce vine. Nu mi-am impus anumite lucruri sau să mi fac anumite calcule. Să mă surprindă”!

Daniela Pană este din Galați, locuiește alături de familia ei și mai are un frate, David, care este un tânăr fotbalist. Ea este micro-influencer și are peste 80.000 de urmăritori pe TikTok.

Cine este Larisa Spătaru

Născută în zodia Fecioară și stabilită în Italia, unde este designer vestimentar, Larisa Spătaru, în vârstă de 28 de ani, știe să surprindă cu fiecare apariție. După ce a absolvit studii de specialitate în Peninsulă, Larisa Spătaru a rămas acolo.

„Chiar dacă nu sunt emotivă, sunt foarte selectivă, nu-mi place să mă înconjor de oricine. Aș vrea să fiu mai deschisă cu persoanele să le dau o șansă, chiar dacă e pe termen scurt sau lung. Totul vine ca o experiență”, a spus ea înaintea debutului noului sezon al emisiunii Insula Iubirii.

Larisa Spătaru speră ca lumea să o vadă în show-ul de la Antena 1 exact așa cum este ea și în realitate.

„Mi-aș dori să mă vadă așa cum sunt eu. Tocmai din acest motiv o să-mi păstrez personalitatea! Dacă va fi nevoie să-mi arăt vulnerabilitatea, o voi face fără probleme. Aș vrea să mă vadă așa cum știu eu că sunt și cum mă văd familia și prietenii apropiați.

Mi-aș dori să fie o conexiune cu un băiat. Mi-ar plăcea să cred că această experiență a Insulei este ceea ce am crezut când am ales să vin în proiect. Vreau să fiu cu persoana cu care mă simt bine, să ne distrăm, să râdem, să nu fie totul prea serios între noi, să nu ne gândim la nimic. Și asta îmi doresc să am aici: timp pentru mine și omul cu care m-aș conecta”, a afirmat Larisa Spătaru în exclusivitate pentru Libertatea.

Cine este Rebecca Toma

Născută în zodia Rac, Rebecca Toma are 24 de ani și este cea mai tânără ispită feminină din noul sezon al show-ului de la Antena 1. Ea este cunoscută de public de la Kanal D, din emisiunea „Casa iubirii” și din mediul online, fiind un creator de conținut apreciat de urmăritori.

Potrivit celor spuse de către ispită, Rebecca Toma știe că Insula Iubirii 2026 este fix emisiunea care îi va aduce ce are nevoie și o va face să se schimbe cu adevărat.

„Cred că o să fie o experiență de neuitat, sunt curioasă să văd ce o să se întâmple. Cred că experiența o să mă schimbe și pe mine, fiind lângă oameni noi, cu lecții de viață diferite. Simt că va fi ceva de neuitat”, a spus tânăra.

Născută în Craiova, Rebecca Toma a crescut în Italia, iar în momentul în care părinții ei s-au despărțit, ea s-a întors alături de mama ei în România și a absolvit Facultatea de Jurnalism în București.

Ea a fost descalificată de la „Casa iubirii” după ce a intrat în conflict cu o altă concurentă și după ce pe internet a apărut un clip viral cu ea alături de fostul iubit.

Acum, la Insula Iubirii 2026, vrea să se distreze și este deschisă să cunoască un bărbat care să o facă să-și arate sentimentele cu adevărat.

„De la mine am așteptări să mă distrez, nu exclud nici varianta să mă înțeleg cu cineva real. Sunt foarte deschisă. Abia aștept! Mi-ar plăcea să mă vadă cum sunt eu, și cu bune, și cu rele, și să transmit cât mai multe din personalitatea mea. Să nu pară că sunt doar o ispită și nu am sentimente sau trăiri proprii.

Prin acest proiect se poate vedea cum ești ca om. Ca să simt că e cea mai tare experiență ar fi neașteptat să leg o conexiune, să simt că-mi place real de cineva. Cred că atunci ai tot farmecul insulei”, a spus Rebecca Toma în exclusivitate pentru Libertatea.

Cine este Oana Rusu

În vârstă de 30 de ani, Oana Rusu este născută în zodia Fecioară, e pasionată de make up și acreditată în acest domeniu, iar acum vrea să trăiască o nouă experiență în viața ei.

Știe că are nevoie de oameni frumoși în jurul ei, pentru a trăi și ea la cote înalte, și asta vrea să găsească în acest format de televiziune: „Vreau să pot intra în starea mea naturală, să pot să fiu glumeață, să aibă și ei simțul umorului, ca să mă pot deschide și eu”.

Tânăra apare pentru prima dată într-un format de televiziune și speră să își arate pe deplin personalitatea.

„Vreau să fiu o persoană cât mai autentică, să nu mă rușinez cu nimic, să-mi arăt pe deplin personalitatea. Știu că am multe de oferit, am o personalitate spumoasă, dar uneori mă închid în mine. Aici fiind relaxată, pot să fiu eu însămi 100%. Sincer, mi-ar plăcea date-uri distractive. Sunt și romantică de obicei, dar nu extrem. Aș vrea să mă distrez! Sunt nebunatică, îmi plac și sporturile extreme, îmi place adrenalina, m-aș vedea la astfel de date-uri. Cred că și partenerul s-ar distra alături de mine”, a spus Oana Rusu în exclusivitate pentru Libertatea despre experiența ei de la Insula Iubirii 2026.

Întrebată dacă și-a făcut vreun plan și dacă s-a gândit cum să-i cucerească pe bărbații din cupluri, tânăra a afirmat că totul va fi spontan: „Nu mi-am făcut un plan. Vreau să fiu 100%, iar atunci mă simt cel mai bine în orice fel de loc aș sta. Iar dacă o să mă arăt așa cum sunt, o să fie cea mai tare experiență”!

Cine este Gabriella Barbu („Ispita lui Montoya”)

Pe lângă numele noi care vin în 2026 ca ispite feminine la Insula Iubirii există și o tânără care a reușit să devină cunoscută la „La Isla de las Tentaciones”, ediția din Spania a celebrului show difuzat în România de Antena 1.

Este vorba despre Gabriella Barbu, o româncă stabilită în Spania ce și-a creat renumele de „Ispita lui Montoya”, după ce a fost protagonista unor scene fierbinți cu Jose Carlos Montoya, pentru că acesta a fost trădat de iubită în cel de-al 8-lea sezon.

Născută în România, dar mutată în Murcia (Spania), Gabriella Barbu are 28 de ani și este Scorpion. Ea fost ispită și în sezonul 7 al emisiunii Insula Iubirii Spania, acolo unde a început o relație cu Alex Girona.

Pe lângă cele două sezoane ale show-ului „La Isla de las Tentaciones”, Gabriella Barbu a mai participat într-o altă emisiune din Spania: „Los vecinos de la casa de al lado”.

De-a lungul ultimilor ani, românca stabilită în Murcia și-a făcut mai multe schimbări, iar acum ea este brunetă, după ce în trecut era blondă.

„Surprinde din prima cu frumusețea, iar apoi te câștigă cu modul ei de a fi și cu starea bine pe care o aduce, la fiecare apariție. Acum, vrea să-și scrie noua poveste, în țara în care s-a născut! Creatoarea de conținut are 28 de ani, este în zodia Scorpion și aduce energie, bucurie de viață și o frumusețe aparte”, o prezintă cei de la Antena 1 pe Gabriella Barbu.

Într-un interviu pe care l-a acordat presei din Spania, românca a dezvăluit că tatăl ei este spaniol, mama ei este din România, iar din țara noastră a plecat pe când avea doar 3 ani.

Cine e Andrușca (Andreea Aurică)

Cunoscută de anul trecut, Andrușca, pe numele ei real Andreea Aurică, revine în emisiune. Are 27 de ani, este născută în zodia Vărsător și este hairstylist. Viața ei s-a schimbat total, s-a mutat la București și acum vrea să fie descoperită în totalitate de către cei de acasă.

„Experiență nouă, trăiri noi, sentimente noi, o nouă redescoperire față de mine însămi… Și, de ce nu, poate noi începuturi! Și bineînțeles, în același timp, noi prietenii”, a spus ea înainte de Insula Iubirii 2026.

De anul trecut și până acum, Andrușca a devenit o voce în online și a reușit să strângă o comunitate care o susține și care și-a dorit să o revadă la Antena 1.

„Nu consider că toate experiențele sunt la fel sau că se vor întâmpla aceleași lucruri, dar respectând faptul că am încredere în mine pot spune că voi avea un parcurs interesant pe Insulă. Și chiar am încredere în mine. Cred că oamenii mă vor cunoaște mai bine, în primul rând pentru că vor fi situații diferite. Vor fi întâmplări diferite!

Sper să rămân la fel de autentică și să transmit ceea ce sunt eu, așa cum se întâmplă. Mi-ar plăcea să fiu percepută exact ca anul trecut”, a spus Andreea Aurică despre parcursul ei la Insula Iubirii 2026, în exclusivitate pentru Libertatea.

Tânăra a vorbit și despre noua direcție pe care o are viața ei, afirmând că tot ceea ce face ea în mediul online nu este un lucru pe care să-l perceapă ca pe un job.

„Îmi place online-ul! Nu o simt ca pe o muncă, mai ales de la sală sau de la styling, munca mea… Mă ajută să-mi dezvolt meseria și pot spune că am ajutat și oamenii. Primesc întrebări despre sală, despre ceea ce fac la treabă și-mi place, nu simt ca și cum ar fi ceva pushy. Asta sunt eu, oamenii mă vor vedea acolo și sper să rămân cât mai mult timp. Consider că oamenii care se potrivesc cu ceea ce transmit, vor să mă asculte și mă plac așa cum sunt eu”, a încheiat ea.

Ispite masculine de la Insula Iubirii 2026

Cine este Vlad Calomfir

„Nu-mi place să mă joc cu emoțiile oamenilor, îmi place să trăiesc împreună cu ei”, a spus Vlad Calomfir, cunoscut ca DJ CalVee, după ce s-a aflat că participă în rolul de ispită la Insula Iubirii 2026.

Potrivit informațiilor de pe internet, DJ CalVee nu a mixat doar în România, ci și în țări precum China, Grecia și Spania. Originar din București, el s-a mutat în urmă cu mai mulți ani în Arad, iar în trecut a fost și dansator.

„Am un amalgam de sentimente și abia aștept să trăiesc experiența. Deja e o atmosferă prietenoasă între noi, băieții, și sunt sigur că o să o menținem pe toată durata emisiunii. Să fie o atmosferă cât mai degajată. Având în vedere că lucrez cu oamenii și că sunt în jurul a multor persoane de sex feminin, am emoții. Vreau să trăiesc emoții ca toată lumea și nu-mi place să mă joc cu emoțiile oamenilor, îmi place să trăiesc împreună cu ei”, a spus Vlad Calomfir în exclusivitate pentru Libertatea.

Potrivit arq.ro, noua ispită de la Insula Iubirii 2026 își dorea, până la vârsta de 14 ani, să ajungă în armată, pentru a urma modelul bunicului său, care a ieșit la pensie ca locotenent-colonel.

„Nu regret decizia pe care am luat-o la vârsta de 15 ani, când am intrat la Liceul Economic și m-am apucat de dans. Cum am făcut pasul acesta de la visul de a ajunge soldat și până la dans? Balul Bobocilor! Da, știu era foarte la modă și am și câștigat titlul de Mister Boboc. De aici a luat amploare pasiunea mea pentru muzică și dans, și am reușit să îmi împlinesc toate dorințele legate de acest hobby. La vârsta de 20 de ani, am primit un telefon și mi s-a oferit un contract de dans în China, iar de aici cariera mea în muzică avea o speranță mai mare”, a spus Vlad Calomfir pentru sursa citată.

Cine este Alberto Grecu

În vârstă de 26 de ani, Alberto Grecu este zodia Leu și se recomandă ca antreprenor și creator de conținut. El este fan al emisiunii de la Antena 1 și a afirmat că s-a uitat în trecut la Insula Iubirii, fiind curios cum se va simți el în show.

„E o bucurie de a trăi Insula și de a primi tot ceea ce se întâmplă aici”, a spus Alberto Grecu înainte ca Insula Iubirii 2026 să înceapă, afirmând totodată că nu are niciun plan făcut despre cum să le ispitească pe concurente.

Originar din Oltenia, tânărul a locuit pentru o perioadă și în Italia, acolo unde a studiat, după care s-a întors în România. Iar de câțiva ani este și model! Potrivit informațiilor pe care le-a oferit chiar el în mediul online, Alberto Grecu nu consumă alcool, iar de aproximativ 10 ani singurul lichid pe care îl bea este apa.

„Abia aștept să fiu acolo! Am o curiozitate: să simt exact ce se va întâmpla, nu doar ce am văzut până acum. Să trăim visul de Insulă. Mi-ar plăcea să fie toată lumea ok. Băieții i-am cunoscut și deja ne înțelegem. La fel sper să fie și cu fetele, să nu fim retrași, să nu formăm grupuri. Să fim uniți toți!”, a spus Alberto Grecu în exclusivitate pentru Libertatea.

În ceea ce-i privește pe cei de acasă, el speră ca toți să-l cunoască cum este el, cel real: „Vreau să le arăt că așa cum eram pe live sunt și în realitate. Eu nu mă prefac, vreau să vadă același Alberto educat, cu chef de viață”.

Dacă pe Instagram are 11.000 de urmăritori, Alberto Grecu stă mult mai bine pe TikTok: a adunat până în prezent aproape 4 milioane de aprecieri și are peste 300.000 de fani. Iar unii internauți afirmă chiar că el ar fi căsătorit!

Cine este Iulian Bogdan

Iulian Bogdan este funcționar la căile ferate din Italia și spune despre el că uneori este mai retras, dar că este conștient că se poate folosi de alte atuuri pentru a atrage atenția fetelor.

„Pentru mine este o experiență fantastică, pe care oricine cred că ar vrea să o trăiască. Eu nu sunt foarte deschis, am și o urmă de timiditate, dar încerc să depășesc aceste limite”, a spus Iulian Bogdan înaintea debutului celui de-al 10-lea sezon al emisiunii Insula Iubirii.

Născut în zodia Berbec, românul stabilit în Italia vede experiența Insula Iubirii 2026 ca șansa perfectă să-și iasă din zona de confort și să se lase descoperit. El vrea să-și dea voie nu doar la cunoaștere, ci și la sentimente. Dar e conștient că nu va fi deloc ușor.

„Aș vrea să cunosc pe cineva cu care să am un feeling, cu care să am o chimie, care să mă facă să simt ceva, chiar dacă știu că va fi foarte greu”, a afirmat el în exclusivitate pentru Libertatea.

Iulian Bogdan recunoaște că vrea să fie sincer, asumat și să transmită asta celor de acasă: „Mi-ar plăcea să mă vadă așa cum sunt eu. Nu voi juca niciun rol în emisiune, nu voi încerca să fiu altcineva. Mereu am fost eu, indiferent de situație și nu vreau să mă vadă altfel!”.

Cine este Daniel Chiorean

Născut în zodia Capricorn, Daniel Chiorean este model și online fitness coach, iar la 35 de ani forma lui fizică este una de invidiat. Tânărul are multe tatuaje care pot fura privirile celor din jur, vine sigur pe el în această experiență și vrea să fie descoperit exact așa cum este, deoarece garantează multă naturalețe.

Chiar dacă la prima vedere fură atenția cu un corp bine lucrat și cu tatuajele pe care le are, Daniel Chiorean admite că este mai mult de atât de descoperit la el. Viața l-a purtat prin experiențe diverse și are deja bifate mai multe prezențe pe copertele unor cărți internaționale.

„Simt că este o oportunitate frumoasă de care mă bucur. Sunt mândru să fac parte din sezonul 10”, a spus Daniel Chiorean înainte ca Insula Iubirii 2026 să debuteze la Antena 1.

Când s-a înscris la Insula Iubirii, el a realizat că prezența camerelor va face imposibil să ascundă ceva, și tocmai asta și transmite: vrea să fie cât mai real posibil!

„Vreau să fiu exact cum sunt în viața reală și sunt convins că asta se va vedea. Adică o persoană modestă, sociabilă, sigură pe sine și pasională. E greu într-un reality să te prefaci, iar dacă o faci, lumea va ajunge să vadă asta”, a spus Daniel Chiorean în exclusivitate pentru Libertatea.

Cine este Eduard Vlădescu

Născut în zodia Vărsător, tânărul în vârstă de 33 de ani afirmă că este sigur pe el și decis să împărtășească în cadrul show-ului unele dintre experiențele lui de viață. Eduard Vlădescu vrea să fie cât se poate de transparent și să le dea o șansă tuturor să-l cunoască.

Ispita masculină de la Insula Iubirii 2026 a văzut multe țări, însă știe că Thailanda îi poate aduce aventuri pe care nu le-a mai trăit niciodată. „Cred că o să fie o experiență intensă și unică și pe care nu o să o mai întâlnesc vreodată. De aceea, aș vrea să fac fiecare moment de neuitat”, a spus el.

Eduard Vlădescu a lăsat pentru o perioadă aviația deoparte și a ales ca unică destinație Thailanda: recunoaște că timpul este o problemă în viața lui, fiind mereu ocupat, însă acum pune totul pe pauză și vrea să trăiască experiența!

În prezent, el locuiește în București, însă este din Ploiești, acolo unde a urmat cursurile Universității de Petrol și Gaze. În trecut, Eduard Vlădescu a fost model și a colaborat inclusiv cu Cătălin Botezatu, cel care l-a dus și în diferite emisiuni, precum cea a lui Dan Capatos.

„Eu o să fiu natural, nu știu să joc un rol, e o curiozitate mare cum o să mă comport cu lumea din jur, în fața camerelor și cât de greu o să-mi fie să intru pe sub pielea unei fete, având în vedere circumstanțele. Mi-ar plăcea ca oamenii să mă vadă așa cum sunt, să fiu transparent”, a spus tânărul în exclusivitate pentru Libertatea.

Cine este Dima Roșca

Bărbatul în vârstă de 33 de ani are o carieră impresionantă în sport: este multiplu campion mondial la dans la bară! Mai mult decât atât, el a pus bazele Pole Dance Academy și vine la Insula Iubirii 2026 convins că este un moment perfect pentru a-și face apariția în celebra emisiune de la Antena 1.

„Mi-am dat seama că ar putea fi o experiență wow. Știu că am ceva al meu și sper să aduc ceva nou în această emisiune”, a spus Dima Roșca înainte de startul difuzării show-ului.

Tânărul are un corp bine lucrat, știe exact care este atuul lui și vine în emisiune decis să-și arate talentul și anii de muncă pe care i-a investit.

„În primul rând, aș vrea ca fetele să simtă că sunt de treabă, că sunt aici să le susțin. Să le arăt că vin din lumea evenimentelor, să ofer anumite momente frumoase. Aș vrea să mă cunoască așa cum sunt: sportiv, ca un om care se odihnește, care trăiește normal! Oamenii știu că pot să și petrec, să fiu și serios, și acrobat”, a spus Dima Roșca în exclusivitate pentru Libertatea.

Născut la Chișinău, bărbatul în vârstă de 33 de ani face parte din anul 2023 din Federația Română de Pole Fitness și Sport. Ispita masculină de la Insula Iubirii 2026 a studiat la Liceul Internat Municipal cu Profil Sportiv (LIMPS) din Republica Moldova, după care a urmat cursurile Universității Naționale de Educație Fizică și Sport din București (România).

Cine este Mirel Gheorghe

Mirel Gheorghe, în vârstă de 26 de ani, este cel mai tânăr dintre toate ispitele masculine și se recomandă ca fiind un antreprenor în mai multe domenii de activitate. Mai mult decât atât, acesta afirmă despre el că are un zâmbet molipsitor, că aduce mereu starea de bine și crede cu tărie că va fi sezonul în care să se integreze perfect.

„Mă simt foarte bine. Cine nu are emoții, nu e om. Până la urmă, și emoțiile, dacă știi să le faci constructive, pot să fie în favoarea noastră”, a spus Mirel Gheorghe înaintea debutului sezonului 10 al emisiunii Insula Iubirii.

Tânărul speră să fie sufletul petrecerii în show-ul de la Antena 1 și publicul să-l simtă fix așa cum este: natural!

„Sincer, eu vreau să fiu natural, nu aș vrea să îmi pun vreo barieră, să nu fac ceva. Sper să rezonez cu cineva. Și vreau să mă bucur de experiență, să fiu eu. Când vrei să pari altcineva, lumea simte și dacă e ceva nenatural, nici lumea nu mai rezonează cu tine. Sunt o persoană cu o energie foarte bună, îmi place să binedispun lumea. Când sunt serios, oamenii mă întreabă dacă sunt supărat. Asta aș vrea să arăt celor de acasă. Vreau să transmit o energie bună și să fiu deschis, cum sunt eu”, a afirmat Mirel Gheorghe pentru Libertatea.

Tânărul a absolvit Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport și este pasionat de fitness încă de la vârsta de 13 ani. Iar acum el ar deține o academie de fitness și este antrenor la sală!

Cine este Narcis Bujor

Narcis Bujor are 33 de ani, este imediat recunoscut după tatuaje și statura impunătoare și este printre cei care au mai trăit o dată experiența acestui show. După ce a participat în sezonul 9, acesta este gata de o revenire care ar putea schimba totul.

„Chiar îmi era dor. Cred că aveam lucruri neterminate și acesta a fost și motivul pentru care am decis să mă întorc. Sunt lucruri despre mine care nu se știu și, în acest an, simt că mi se va oferi șansa”, a spus Narcis Bujor înainte de a descoperi cum i se scrie povestea de această dată.

Bărbatul e conștient de faptul că vor fi povești noi, concurente noi, așa că nici nu își face planuri, ci vrea să lase totul de la sine. Narcis Bujor speră să fie nebunie în casă, să se lase cu petreceri de neuitat și să vadă pe toată lumea că înțelege că acest show trebuit trăit cu adevărat!

„Mi-aș dori ca lucrurile să-și urmeze cursul natural, să nu fie nimic forțat. Și sunt sigur că, având persoane de calitate în jur, experiența va fi pe măsură. Sunt foarte entuziasmat! Chiar mi-a fost dor să mă întorc aici și abia aștept să petrecem la aniversarea de 10 ani Insula Iubirii și să îmi aduc cadoul”, a spus Narcis Bujor despre experiența lui la Insula Iubirii 2026, în exclusivitate pentru Libertatea.

Cine este Cătălin Brînză

Cătălin Brînză are 36 de ani, este director de retail al unui brand românesc în Marea Britanie și este în zodia Balanță. Deja cunoscut prin participarea de anul trecut și prin calitățile pe care le-a demonstrat, el revine în emisiune cu gândul de a se bucura de noi trăiri de neuitat.

„Pentru mine, este o experiență de nedescris. Nu pot să-mi exprim în cuvinte ceea ce simt acum oportunitate și o dorință mare de a fi prezent în acest sezon”, a spus el.

Când se gândește la noua experiență, spune că este extrem de realist când vine vorba de așteptările pe care le are. „Eu sunt o buclă care explodează, totul depinde de situație, de moment și de energia petrecută în acel moment. Deci nu aș ști să explic exact acum”, a spus Cătălin Brînză într-un interviu despre Insula Iubirii 2026 acordat în exclusivitate pentru Libertatea.

Cu toate acestea, știe exact ce și-ar dori să simtă cei de acasă când îl văd: „Cu siguranță, fiecare sezon vine cu o magie și cu o putere nouă. Se vor vedea și alte laturi ale mele, care nu s-au văzut sezonul trecut. În mare parte, publicul a văzut caracterul și educația pe care o ofer celor din jur!”.

Cine este George Ivănescu (Jaguarul)

George Ivănescu are 35 de ani, este antreprenor și este cunoscut deja, de către fanii show-ului, ca… Jaguarul! Este gata să le spună, încă o dată, „Ciao Bambolina”, celor care îl vor convinge că merită atenția lui.

„Aș vrea să le arăt fetelor și persoana cu care poți vorbi, o persoană foarte ambițioasă, care are capul pe umeri. Fetele cu care am vorbit în această perioadă mi-au spus că pot îmbina distracția cu partea de seriozitate, ceea ce face persoana perfectă”, a spus el înainte de startul difuzării.

Așa cum îl știm deja, rămâne un tip hotărât, care știe ce vrea să găsească într-o femeie: ambițioasă, sigură pe ea și muncitoare! Iar dacă o va găsi rămâne de văzut.

„Vreau să văd dacă lucrurile pe care le-am menționat le găsesc într-o fată. Și dacă o voi face, vreau să zic: «Wow, te-am găsit!». Și să aflu dacă vrea să ne găsim per total sau ne trăim aventura aici”, a zis el în exclusivitate pentru Libertatea.

„Jaguarul” recunoaște că anul acesta ar vrea ca telespectatorii să-l cunoască în totalitate, așa cum este el: „Ce mi-a plăcut a fost că lumea m-a văzut ca Jaguar, însă pe parcursul sezonului au apreciat sinceritatea mea și am realizat că lumea puțin mai matură a fost interesantă să vadă și partea de George. Și aș vrea să le arăt. Cum mi-a zis o bătrânică de 89 ani, în piața Obor: «George, nepoțica mea vorbea de tine, și m-am uitat. Și ai fost foarte sincer»!”.

Cum ajungi ispită la Insula iubirii

Toți cei care vor să se înscrie la Insula Iubirii, fie că vorbim despre cupluri sau ispite, trebuie să intre pe pagina de casting a celor de la Antena 1. Acolo doritorii trebuie să completeze un formular, dar și să trimită un videoclip de prezentare.

În cazul în care persoanele prezintă interes, echipa emisiunii face apoi o selecție finală. Producătorii nu se uită doar la aspectul fizic, ci la casting sunt urmărite și personalitatea, carisma, siguranța de sine, modul în care o persoană comunică și capacitatea de a susține rolul de ispită.

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Unde se filmează Insula Iubirii 2026

La fel ca și în anii trecuți, cea de-a 10-a ediție a show-ului Insula Iubirii s-a filmat tot în Thailanda. Deja celebrele Escape Villa si Twin Villa sunt și în 2026 cei mai buni martori la tot ce se va întâmpla între ispite și cei din cupluri.

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