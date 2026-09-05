Camionagiul român a falsificat timpii de odihnă

Controlul a avut loc joi, în zona de verificare Kematen, de pe autostrada A8, iar polițiștii au constatat imediat nereguli în datele înregistrate pe cardul tahograf al șoferului.

Potrivit autorităților, șoferul înregistra perioadele în care conducea ca și cum ar fi fost timp de odihnă. Astfel, trasee lungi parcurse la volan apăreau în evidențele tahografului drept pauze.

Verificările au arătat că bărbatul condusese 13 zile consecutiv, fără să respecte perioadele obligatorii de odihnă prevăzute de legislația europeană.

În timpul controlului, polițiștii au descoperit și defecțiuni tehnice la camion. Printre cele mai grave probleme se număra un pneu de pe care se desprindeau bucăți mari de cauciuc, ceea ce reprezenta un risc pentru siguranța circulației. Drept urmare, autoritățile i-au interzis șoferului să își continue deplasarea, au reținut o garanție financiară și au înaintat cazul către autoritatea administrativă competentă.

Reacția șoferului i-a surprins pe polițiști

În loc să fie nemulțumit de sancțiune, șoferul român le-a spus polițiștilor că este bucuros că a fost oprit. El a explicat că îl deranja și pe el faptul că nu avea pauze, însă susține că era obligat să respecte ordinele angajatorului. „Până la urmă, trebuie să fac ceea ce îmi spune șeful”, le-ar fi spus bărbatul polițiștilor austrieci, potrivit ORF Oberösterreich.

Cazul este investigat de autoritățile din Austria, care vor analiza încălcările privind timpii de conducere și de odihnă, precum și falsificarea datelor înregistrate pe cardul tahografului.

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