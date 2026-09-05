Piața media din România a fost marcată de o schimbare surprinzătoare pe micul ecran, odată cu anunțul că Măruță preia emisiunea „Furnicuțele”, proiect moderat anterior de Denise Rifai la Antena 1. Rocada prezentatorilor nu a rămas netaxată de Mihai Găinușă, fostul realizator al „Cronicii Cârcotașilor”, care a comentat în stilul său caracteristic pe canalul personal de YouTube.

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Prezent la evenimentul organizat de Antena 1 cu ocazia lansării noului sezon Asia Express, Mihai Găinușă a făcut dezvăluiri exclusive pentru Libertatea despre ce s-a întâmplat în culise și cum au primit cele două vedete TV remarcile sale satirice.

Ce mesaj a primit Mihai Găinușă de la Denise Rifai

Întrebat dacă ironiile sale au stârnit reacții din partea celor doi protagoniști, realizatorul a mărturisit că a purtat un dialog în privat doar cu prezentatoarea TV.

„Nu m-am putut abține, nu știu de ce. Cătălin nu mi-a scris și m-am mirat că nu mi-a scris, pentru că noi mai vorbeam așa, dar poate nici nu vrea să-mi mai scrie. În schimb, Denise mi-a scris și mi-a spus că n-a înțeles ce am zis eu acolo și i-am zis că am apărat-o. Asta i-am zis. De fapt asta a fost, am apărat-o. Dar nu e, n-am zis nimic cu răutate acolo, au fost niște constatări pe care le poate face un om care face satiră. Atât”, a declarat Mihai Găinușă pentru Libertatea.

Ironiile care au stârnit valul de reacții în spațiul public

Discuțiile au pornit de la un episod recent publicat în mediul online, în care Mihai Găinuță a analizat rocada dintre Cătălin Măruță și Denise Rifai prin mai multe jocuri de cuvinte și aluzii directe la mutările din televiziune.

„Marea noutate, jongleria TV prin care Mămăruță face schimb de tricouri cu Denise Rifai. Ei da, Denise părăsește furnicarul și lângă Blană și Scamă nu mai e o damă, ci acest Kylie Legender din familia Kardashian de România, Cătălin Mămăruță. După ce ai mâncat mierea din stupul PRO TV-ului acum i-ai luat și Furnicuțele fetei… Acum are mai mult timp pentru audieri… ăăă, vreau să spun audiții pentru o nouă emisiune. Mă furnică să zic mai multe, dar n-o fac că poate ajung să fac și eu o emisiune la TV și o să-i zic Termitele cu sloganul «Mai termitați, măi!»”, a comentat Mihai Găinușă pe canalul său de YouTube.

Mihai Găinușă continuă proiectele din online și radio

Mihai Găinușă continuă să creeze conținut satiric bazat pe actualitatea din showbiz și media. „Am un canal de YouTube pe care îl dezvolt, se cheamă «La mintea cocoșului cu Mihai Găinușă» și unde fac satiră, ceea ce știu să fac. Și mai am colaborări. În general sunt online, mai am și o rubrică la Radio France, RFI. O rubrică de satiră zilnică, în fiecare dimineață”, a explicat fostul cârcotaș.

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