Chiar dacă în clasamentul general al piloților diferența între locul 1, ocupat de Kimi Andre Antonelli, și urmăritorii săi este destul de mare, lupta la vârf este în continuare foarte intensă.

Italianul are 242 de puncte, fiind urmat de trei britanici: George Russell (183 de puncte), Lewis Hamilton (183 de puncte) și Lando Norris (159 de puncte). Clasamentul este completat de Charles Leclerc (155 de puncte), Max Verstappen (112 puncte) și Oscar Piastri (104 puncte).

Cursa se vede pe Antena 1, calificările sunt pe Antena 3

Pentru Marele Premiu din Italia de la Monza, Isack Hadjar este în continuare absent, din cauza unei accidentări, astfel că locul său va fi luat la Red Bull de către Liam Lawson. Iar pentru Racing Bulls va pilota Yuki Tsunoda.

„Liam va pilota alături de Max pentru Marele Premiu al Italiei de la Monza, în timp ce Isack continuă să facă progrese încurajatoare după accidentarea la încheietură suferită în pauza de vară. Echipa monitorizează îndeaproape reabilitarea sa și nu își va asuma riscuri inutile în privința revenirii sale în competiție, urându-i o recuperare rapidă”, au spus cei de la Red Bull.

„Yuki va pilota pentru echipă la GP-ul Italiei din acest weekend”, a fost și anunțul făcut de Racing Bulls pe internet.

Programul Marelui Premiu din Italia 2026

Vineri, 4 septembrie 2026:

antrenament 1: ora 13.30 – AntenaPlay

antrenament 2: ora 17.00 – AntenaPlay

Sâmbătă, 5 septembrie 2026:

antrenament 3: ora 13.30 – AntenaPlay

calificări: ora 17.00 – Antena 3 și AntenaPlay

Duminică, 6 septembrie 2026:

cursa: ora 16.00 – Antena 1 și AntenaPlay

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