A verificat biletul la o lună după extragere

Canadianul Curtis Geiger a trăit o bucurie care a durat doar câteva minute. „Nu-mi venea să cred. Chiar tremuram”, a spus bărbatul, care a rugat un coleg să se asigure că vede corect numerele.

După ce a descoperit că deține biletul câștigător al unei loterii din Calgary, în valoare de aproape 125.150 de dolari canadieni (aproximativ 80.000 de euro – n.r.), a aflat imediat și că nu mai are dreptul să încaseze premiul. Totul s-a întâmplat din cauza unei reguli puțin cunoscute a loteriei: câștigătorul avea la dispoziție doar 48 de ore pentru a revendica suma.

Conform publicației Blic, parte de grupului Ringier, bărbatul cumpărase biletul pentru extragerea organizată pe 11 iulie, însă nu și-a verificat imediat numerele. Abia aproximativ o lună mai târziu a scos biletul și a constatat că este câștigătorul marelui premiu. Entuziasmul a fost însă de scurtă durată. Când a contactat organizatorii pentru a revendica premiul, i s-a spus că termenul-limită expirase deja.

Premiul trebuia revendicat în 48 de ore

Loteria Showband 50/50 prevede că premiul trebuie revendicat în cel mult 48 de ore de la extragere.

Organizatorii susțin că regulamentul competiției a fost aprobat de autoritățile competente și că, după expirarea termenului, premiul nu mai poate fi plătit.

Canadianul susține însă că termenul de 48 de ore nu era menționat clar pe biletul cumpărat.

El a declarat pentru postul public CBC News că pe bilet nu apărea nicio referire la limita de timp, iar pe site-ul loteriei era folosită formularea potrivit căreia premiul „poate fi revendicat” în 48 de ore. În opinia lui, formularea nu explică suficient de clar că dreptul la bani se pierde definitiv după expirarea termenului.

Cazul ar putea ajunge în instanță

Avocatul Farhad Shekib, intervievat de CBC, consideră că bărbatul are motive să conteste decizia în instanță. Potrivit acestuia, una dintre întrebările esențiale va fi dacă organizatorii au informat suficient de clar participanții despre termenul extrem de scurt pentru revendicarea premiului.

Deocamdată, organizatorii loteriei își mențin poziția și spun că regulamentul nu permite plata câștigului după expirarea celor 48 de ore.

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