Harta județelor lovite sâmbătă și duminică de vijelii puternice, cu rafale de până la 90 km/h

Cod galben de caniculă în mare parte din țară sâmbătă

Prima avertizare este valabilă în intervalul 5 septembrie, ora 10.00-5 septembrie, ora 21.00 și vizează Banatul, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei, sudul Crișanei și sudul Transilvaniei. Potrivit reprezentanților ANM, în aceste regiuni vor fi temperaturi deosebit de ridicate și local caniculă.

„Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) se va situa în jurul pragului critic de 80 de unități”, au transmis meteorologii. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 36 de grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind așteptate în Banat și Oltenia.

Vijelii și vânt puternic în vestul și nordul țării

O a doua avertizare cod galben intră în vigoare pe 5 septembrie, între orele 12.00 și 21.00.

Sunt vizate Banatul, cea mai mare parte a Crișanei, vestul Transilvaniei, jumătatea de nord a Moldovei, precum și Carpații Occidentali și nordul Carpaților Orientali. ANM anunță intensificări ale vântului și vijelii, cu rafale de 50-70 km/h în regiunile menționate. În zona înaltă a Carpaților Occidentali și în nordul Carpaților Orientali, rafalele vor ajunge în general la 70-90 km/h.

Vântul puternic la munte în noaptea de sâmbătă spre duminică

Meteorologii au emis și o avertizare cod galben valabilă din 5 septembrie, ora 21.00, până pe 6 septembrie, ora 9.00 pentru zonele montane.

În cea mai mare parte a zonei de munte, vântul va sufla cu viteze de 70-80 km/h, iar pe crestele Carpaților Meridionali și de Curbură rafalele vor depăși 90 km/h.

ANM precizează că intensificări ale vântului vor apărea local și în regiunile estice, unde vitezele vor ajunge în general la 40-50 km/h.

Un nou cod galben de vânt pentru duminică

Duminică, 6 septembrie, între orele 9.00 și 21.00, avertizarea cod galben se mută în sud-vestul Olteniei, sud-estul Transilvaniei, nordul Moldovei și în Carpații Orientali și Meridionali.

Potrivit ANM, în aceste zone vântul va avea viteze de 50-70 km/h, iar în zona înaltă a Carpaților Orientali și Meridionali rafalele vor depăși temporar 80-90 km/h. Meteorologii menționează că intensificări ale vântului vor fi și în restul teritoriului, în general cu viteze de 40-50 km/h.

Cum va fi vremea în București pe 5 și 6 septembrie

Pentru municipiul București, ANM a emis o prognoză specială valabilă în intervalul 5 septembrie, ora 10.00-6 septembrie, ora 21.00.

Sâmbătă, vremea va fi caniculară, iar temperatura maximă va ajunge la 34… 35 de grade Celsius. Disconfortul termic va fi ridicat în cursul după-amiezii, când indicele temperatură-umezeală se va apropia de pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin, vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura minimă din timpul nopții va fi cuprinsă între 15 și 18 grade Celsius.

Duminică, valorile termice vor scădea ușor, însă vremea va rămâne călduroasă. Temperatura maximă va fi de 30… 32 de grade Celsius, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări trecătoare de aproximativ 40 km/h. ANM precizează că pentru București rămâne în vigoare, sâmbătă, avertizarea cod galben pentru temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat.

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