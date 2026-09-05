Nattasha Black, concurentă în sezonul 10 al emisiunii „Insula iubirii”, a povestit că lucrează de șapte ani ca dominatoare. Bruneta susține că a urmat un curs special la Londra și că nu intenționează să renunțe la această activitate, chiar dacă iubitul ei, Lorenzo, nu este pe deplin de acord.

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Nattasha Black este dominatoare de șapte ani

Nattasha Black și Lorenzo, unul dintre cuplurile sezonului 10 al emisiunii „Insula iubirii”, locuiesc în Marea Britanie. Bruneta a dezvăluit că lucrează de șapte ani ca dominatoare, după ce a urmat un curs special la Londra.

Potrivit declarațiilor sale, activitatea presupune ordine și disciplină, fără contact intim. Nattasha Black spune că printre clienții săi se numără persoane cu funcții importante, care își doresc să încerce o experiență diferită.

Ce presupune meseria concurentei

Nattasha Black a explicat că a descoperit școala de dominație din Londra, unde s-a înscris și a urmat cursurile. Ulterior, a început să ofere sesiuni.

„Am văzut că este la Londra școală de dominație, m-am înscris, am făcut cursul, am făcut orele, am și diplomă și când am terminat școala, am început să fac sesiuni (…) Oameni cu funcții foarte înalte, care, la rândul lor, vor să fie conduși de cineva (…) Nu este niciun contact între nimeni, este doar ordine și disciplină (…) De acceptat în totalitate, nu o să accepte (n.r. – iubitul ei) (…) Eu din asta trăiesc”, a declarat Nattasha Black, la „Insula iubirii”.

Bruneta a precizat că iubitul ei nu a fost niciodată complet de acord cu activitatea sa, însă nu ia în calcul să renunțe, întrucât aceasta reprezintă sursa ei de venit.

Lorenzo, despre meseria iubitei sale: „Nu mi-a fost ușor la început”

Lorenzo lucrează ca șofer pe excavator și este creator de conținut. Acesta a recunoscut că, la început, nu a înțeles ce presupune activitatea partenerei sale. „Acum m-am acomodat, dar înainte nu știam despre ce e vorba (…) Nu mi-a fost ușor la început (n.r. – să înțeleagă meseria iubitei lui)”, a declarat Lorenzo.

Deși spune că s-a obișnuit cu ideea, Lorenzo nu pare să fie complet de acord cu meseria iubitei sale. Nattasha Black a afirmat însă că nu intenționează să renunțe la activitatea pe care o desfășoară de șapte ani.

De ce au venit Nattasha și Lorenzo la „Insula iubirii”

Întrebați despre motivele pentru care au acceptat participarea la emisiune, cei doi au vorbit despre problemele din relație și despre gelozia brunetei.

Nattasha Black a recunoscut că este geloasă chiar și atunci când nu există un motiv concret. Participarea la „Insula iubirii” le oferă celor doi ocazia de a-și testa relația și de a vedea cât de bine pot gestiona situațiile tensionate.

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