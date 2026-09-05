Turul a început de la Hotel Marriott și a continuat pe șoseaua Panduri, unde se fac lucrări de amenajare, apoi pe Calea 13 Septembrie, Bulevardul Libertății și Bulevardul Unirii, până la Bulevardul Națiunile Unite. În această zonă sunt, de asemenea, lucrări de amenajare după conceptul de „oraș-parc”.

Ciucu a identificat mai multe probleme, printre care trotuare ocupate de mașini, inclusiv în zona instituțiilor publice, dar și autoturisme abandonate și a promis că aceste lucruri nu vor mai continua.

„Am văzut foarte multe mașini pe trotuare, la instituțiile publice. Inclusiv mașini abandonate. Îmi pare rău, dar nu mai putem să continuăm așa. Nu se poate ca în centrul Bucureștiului să mai avem trotuarele pline de mașini”, a spus Ciucu, potrivit Primăriei Capitalei.

El a atras atenția și asupra stâlpilor de electricitate degradați și ruginiți, a terenurilor neîngrijite și a unor chioșcuri nefolosite care ocupă trotuarele.

Mai mult, în cazul unui chioșc din sectorul 5, Ciprian Ciucu l-a sunat direct pe primarul Vlad Popescu Piedone, fiul fostului primar Cristian Popescu Piedone, iar în aproximativ trei ore chioșcul și mai multe pubele de gunoi au fost ridicate și zona a fost igienizată.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 14

Edilul a mai dispus prelungirea unor scuaruri întrerupte de mașinile parcate și a anunțat că, din primăvara anului viitor, Municipalitatea va începe lucrările de amenajare pe Bulevardul Unirii, între Palatul Parlamentului și Piața Unirii, zonă făcută acum 40 de ani, pe timpul fostului dictator Nicolae Ceaușescu.

„Zona aceasta, de când a fost făcută de comuniști, a rămas așa. Și arată rău, mult spațiu verde neîngrijit. Totul va fi regenerat urban”, a mai afirmat Ciucu.

La deplasare au participat reprezentanți ai Administrației Străzilor București, Urbanismului, Poliției Locale a Municipiului București, ADP București și Companiei Municipale Parking București.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE