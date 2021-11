Palazzo Adriano este unul dintre cele peste 5.500 de sate italiene cu mai puțin de 5.000 de locuitori. Cei mai mulți tineri au plecat din oraș să-și caute de lucru în alte țări sau orașe mai mari, astfel că media de vârstă acolo este de peste 60 de ani.

Dacă COVID s-ar răspândi printre aceste populații, aceste orașe ar risca să fie șterse de pe hartă. Iar frica de un posibil dezastru sanitar a făcut ca populația orașului Palazzo Adriano să meargă să se vaccineze imediat ce dozele au ajuns în ora. Iar acum, o bună parte din locuitori a primit sau s-a programat deja pentru cea de-a treia doză.

„În martie anul trecut, ne-am temut de ce e mai rău. O călugăriță și un preot, care veneau dintr-un alt oraș și care nu știau că sunt pozitivi, au infectat câțiva locuitori, provocând un focar care a afectat aproximativ 16 locuitori. Din fericire, în acele zile, începuse campania de vaccinare”, a spus Salvatore Spata, 54 de ani, consilierul pentru cultură al orașului.

Grație unei campanii de vaccinare „extraordinare”, orașul a ajuns la o rată de imunizare de 104%, întrucât, pe lângă rezidenții oficiali, s-au imunizat și persoanele care nu sunt în evidența autorităților sau cei din alte zone.

„Pare o statistică imposibilă. Dar, de fapt, la Palazzo Adriano, au fost vaccinați și acei locuitori care locuiesc în orașul nostru, deși nu sunt rezidenți oficiali și alte persoane care locuiesc în satele învecinate”, a spus primarul Nicolo Grana.

Vaccinarea unui număr atât de mare de oameni a fost posibilă datorită comunicării autorităților cu populația despre beneficiile vaccinării.

„Cel puțin un reprezentant al fiecărei familii din sat trece prin piața din centrul orașului, în fiecare zi. Tot ce trebuia să facem a fost să informăm fiecare persoană pe care am întâlnit-o, amintindu-le să se vaccineze”, a spus Salvatore Spata.

La rândul său, edilul Grana a spus că oamenii au înțeles că vaccinurile le protejează comunitatea și au făcut cozi la centrele de vaccinare.

„A fost aproape un aer de sărbătoare la centrele de vaccinare. A fost ca și cum ai fi la un festival popular din oraș. Oamenii au înțeles că vaccinurile creează un scut cu care să-și protejeze comunitatea”, a spus primarul Nicolo Grana.

Pentru a elimina îngrijorările legate de vaccin, orașul a înființat un grup de WhatsApp, cu sute de locuitori pentru a le discuta.

„În acest grup, am răspuns la știrile false și am asigurat oamenii cu privire la siguranța vaccinurilor”, a spus Grana. „Sunt convins că, dacă am fi răspândit informații greșite despre vaccinare, astăzi am fi spus o altă poveste – aceea a zecilor de morți din cauza COVID, care ar fi riscat să reducă populația orașului la jumătate”, a mai spus primarul.

Există multe orașe mici în Italia care au atins rate de vaccinare aproape 100%. Spre exemplu, în Brinzio, în regiunea de nord a Lombardiei, aproape 97% dintre cei 789 de locuitori ai săi sunt vaccinați, iar în Premana, în provincia Lecco, 100% din cei 2.000 de locuitori ai săi sunt imunizați.

Foto: Facebook.com/ Salvatore Spata

