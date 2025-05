Sky News relatează că pana de curent s-a produs la ora locală 14:30 și a întrerupt circulația pe patru linii de metrou, în timp ce alte cinci linii de metrou s-au confruntat cu întârzieri.

Deși curentul electric a fost restabilit rapid, traficul rămâne perturbat, situație ce afectează milioane de pasageri.

A power outage has hit the London Underground, causing major travel disruption in the capital

Traficul a fost oprit pe liniile Bakerloo, Waterloo & City, Suffragette și Weaver, în timp ce liniile Jubilee și Mildmay au fost parțial suspendate, potrivit Transport for London (TfL). Perturbări de trafic s-au constatat și pe liniile Northern și Piccadilly, iar pe linia Elizabeth, rețeaua regională expresă, se raportează „întârzieri severe”. Aceste suspendări afectează în special stațiile mari de legătură, cum ar fi Waterloo, deservite de mai multe dintre aceste linii.

⚠️ Multiple train and Tube lines including the Bakerloo, Northern, Jubilee, Elizabeth and Suffragette are either fully or part suspended



Check TfL's website for the latest information



