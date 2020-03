De Simona David,

După două luni de cercetări în cadrul London School of Hygiene and Tropical Medicine legate de coronavirus unde analizează răspândirea, caracteristicile COVID-19, precum și rata mortalității, matematicianul Stefan Flasche nu are vești prea bune.

Potrivit lui Stefan Flasche, cu toții ar trebui să ne facem griji, pentru că este o vreme dificilă.

Și va fi totul mai rău înainte de a fi mai bine. Nu prea putem face mare lucru. Trebuie să rămânem raționali și să ne luam informațiile din surse de încredere.

Stefan Flasche, profesor asociat în cadrul London School of Hygiene and Tropical Medicines, pentru DW:

Flasche amintește cazul Diamond Princess, care i-a ajutat pe specialiști să înțeleagă mai bine virusul de tip nou.

Potrivit specialistului, rata mortalității, împărțită pe toate categoriile de vârstă, este de unu la sută. Dar asta depinde foarte mult de vârstă, explică el, amintind că cei mai vulnerabili sunt cei care au 50, dar mai ales 60 de ani.

Se tot vorbește despre oameni infectați cu noul coronavirus, dar care încă nu prezintă simptome. Totuși, aceștia răspândesc virusul și este foarte greu ca ei să fie depistați.

Stefan Flesche spune că cercetările realizate de el și de colegii săi pleacă de la premisa că „10 până 30 la sută din totalul îmbolnăvirilor sunt provocate de oameni care încă nu prezintă simptome”.

Drept urmare, mulți infecțioși nu sunt luați în calcul, iar ei răspândesc mai departe virusul.

De altfel, acesta este și unul dintre motivele care au dus la eșuarea strategiei de indiguire în aproape toate țările, avertizează specialistul, care dă exemplul Italiei, unde au fost câteva cazuri nedescoperite.

Când într-o țară moare prima persoană, cu două săptămâni înainte nu au fost descoperite 100 de cazuri, fiindcă durează un timp până când un infectat manifestă simptome atât de grave, încât moare de pe urma lor. În acest răstimp, cei 100 de infectați i-au infectat la rândul lor pe alții, cu o rată de reproducere de doi. Când virusul este descoperit abia la primul caz mortal, există deja alte 1.000 de cazuri. Stefan Flasche, profesor asociat în cadrul London School of Hygiene and Tropical Medicines, pentru DW:

Profesorul vorbește și despre China și Coreea de Sud, unde cifra persoanelor nou infectate scade, iar în opinia sa, această situație este de interes pentru aducerea sub control a COVID-19 la nivel mondial, deoarece cele două țări au reușit să frâneze răspândirea virusului prin măsuri sociale drastice, forțându-i pe oameni să stea la distanță unii de altii.

Flasche explică faptul că sistemele de sănătate ajung rapid la limită, atunci când virusul se răspândește nestingherit; de aceea este bună distanțarea socială – prin încetinirea răspândirii virusului, se reduce și numărul bolnavilor, dar se câștigă și timp prețios pentru dezvoltarea de vaccinuri și tratamente eficiente.

Ce se poate face

Limitările de călătorie au rostul de a-i impiedica pe cei infectați deja să pătrundă în țară, măsura fiind bună atunci când puțini oameni din acea țară sunt infectați.

Dar atunci când virusul s-a răspândit deja în țară, cele câteva cazuri care mai vin din afară nici nu mai contează, explică profesorul Flasche.

Specialistul consideră că cea mai bună strategie este izolarea celor care sunt afectați cel mai grav, iar pentru toți recomandarea sa este să se informeze din surse de încredere și să rămână raționali.

