„Am trimis mai multe modele către echipa de styling (a producţiei – n.red.), fără a şti ce va fi ales pentru serial. Faptul că unele dintre ele apar pe ecran, purtate de Ashley Park, confirmă relevanţa şi adaptabilitatea designului Hardot la cerinţele unei producţii globale”, explică Alina Popa, cofondatoarea brandului, cum au ajuns pantofii creați la Sibiu în producția de succes Netflix.

Coordonatoarea stylingului serialului este Marylin Fitoussi, renumită pentru colaborările sale cu designeri consacraţi şi independenţi.

Apariţia în serialul Netflix este considerată o realizare semnificativă de către cealaltă cofondatoare a mărcii, Dana Iuga.

„Prezenţa într-o producţie Netflix cu distribuţie globală reprezintă o validare importantă pentru brandul nostru şi pentru designul românesc în general. Este un semn că produsele noastre pot performa într-un context internaţional extrem de competitiv.”, a precizat Dana Iuga.

Dana Iuga şi Alina Popa, originare din Sibiu, se cunosc încă din copilărie, dar au reluat legătura în 2007, moment care a marcat începutul poveştii Hardot.

Dana, absolventă a Universităţii de Arte şi Design din Cluj, şi-a demonstrat talentul în design încă din timpul facultăţii.

Lucrarea sa de masterat, „Pantoful, de la obiect utilitar la operă de artă”, şi doctoratul despre evoluţia tocului înalt au fost piatra de temelie a brandului.

Pe de altă parte, Alina Popa, licenţiată în Drept şi cu un MBA la CNAM Paris, a contribuit la dezvoltarea laturii de business a brandului. Hardot, care a fost lansat în 2014, îşi produce încălţămintea în propriul atelier, după ce la început a colaborat cu diferiţi furnizori.

Succesul internaţional al Hardot nu se limitează la „Emily în Paris”. Pantofii Hardot au fost purtaţi şi de vedete precum Rita Ora, Jennifer Lopez, Heidi Klum, Gwen Stefani sau Ciara.

Heidi Klum a fost prima celebritate care a purtat creaţiile Hardot, inclusiv 13 perechi pe parcursul show-ului „Germany’s Next Top Model”.

Modelul verde de pantofi purtați de actrița Ashley Park, care o interpretează pe Mindy Chen, costă pe site-ul Hardot 2.988 de lei.

