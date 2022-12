În acest an, Papa și-a concentrat rugăciunile pentru pacea în Ucraina „martirizată”. Vocea papei a început să tremure când a pomenit de ucraineni şi a trebuit să se oprească, neputând să continue, pentru aproximativ 30 de secunde.

„Privind la voi, care sunteți fără păcat, cu speranța că puteam continua să credem și să sperăm că iubirea va birui ura, că adevărul poate dovedi minciuna, că pacea ar putea învinge războiul. Fecioară imaculată, astăzi aş fi vrut să îţi aduc mulţumirile poporului ucrainean”, a spus Papa rugându-se la statuia Maicii Domnului, înainte să izbucnească în lacrimi.

Oamenii, inclusiv primarul Romei, Roberto Gualtieri, care se afla chiar lângă pontif, au acoperit cu aplauze momentul emoționant.

