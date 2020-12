Luna trecută, Vaticanul a anunțat că a deschis o investigație, după ce contul oficial de Instagram al Papei Francisc a „apreciat” o fotografie deocheată a unui model din Brazilia, Natalia Garibotto.

„Excludem faptul că «like-ul» a venit din partea Sfântului Scaun, care a cerut explicații din partea Instagram”, declara un purtător de cuvânt al Vaticanului.

Gluma s-a îngroșat pe 23 decembrie.

Margot Foxx a postat o captură de ecran pe site-ul de microblogging, arătând contul oficial de Instagram al Papei Francisc apreciind o imagine a ei pe Instagram. Purta un costum de baie negru, în fotografie.

„Uhhh, papei i-a plăcut poza mea?”, a scris Margot, evidențiind numele contului de Instagram al Papei Francisc.

uhhh the pope liked my picture? pic.twitter.com/b4hOj2vYHO — Margot ? (@margot_foxx) November 19, 2020

„Papei i-a plăcut poza mea, ceea ce înseamna că mă duc în Rai”, a scris modelul ulterior.

the pope liked my picture that means im going to heaven ? — Margot ? (@margot_foxx) December 22, 2020

Margot Foxx este un model care postează conținut pentru adulți pe Only Fans. Are o pagină de Twitter care are peste 33.000 de adepți.

Margot are peste 90.000 de adepți pe Instagram.

Contul Papei Francisc este urmărit de 7.800.000 de persoane.





