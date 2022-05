La început un simplu ritual religios, procesiunea festivă, o adevărată sărbătoare națională în Seul, a devenit acum un festival exuberant de primăvară, în care străzile, templele și centrele comerciale sunt împodobite cu mii de felinare în formă de floare de lotus.

Cei care participă la evenimentul tradițional parcurg aproape trei kilometri ținând felinare în mâini sau împingând felinare uriașe, în timp ce oamenii aflați pe margine aplaudă procesiunea.

„Este o mare satisfacție să poți să mergi la paradă alături de atât de multe persoane. Ai sentimentul că pandemia de COVID a luat sfârșit”, a spus un tânăr pentru AFP.

„Am parcurs un drum lung ca să vin aici să văd parada. Este minunată”, a completat o altă persoană.

Denumit Yeondeunghoe, festivalul felinarelor are loc în fiecare primăvară pentru a sărbători ziua de naștere a lui Buddha. Data se bazează pe calendarele luni-solare asiatice și diferă de la an la an, dar de obicei cade în aprilie sau mai. Anul acesta, aniversarea fondatorului budismului va fi sărbătorită în Coreea de Sud pe data 8 mai.

