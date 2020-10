Tineri cu sindrom Down, designeri și modele pentru o prezentare de modă

Steluțe, flori și volane, bluze în colțuri cu figuri geometrice. 20 de tineri cu sindrom Down de la Asociația Down Plus și alți 20 de tineri tipici au luat parte la ateliere de pictură în aer liber în cadrul taberei Monochrome.

Fiecare participant a lucrat apoi la o serie de ținute, de la alegerea designului până la croială și stilizare cu ajutorul unei serii de picturi.

Tinerii cu Sindrom Down și-au creat singur ținutele

Timp de mai multe luni, tineri cu Sindromul Down s-au pus în pielea designerilor și au muncit la propriile creații. Apoi a urmat o perioadă în care au pregătit spectacolul care a avut loc la Teatrul de Vară Herăstrău pe 4 octombrie.

”I am my own designer” a fost mesajul proiectului realizat de Asociația Down Plus București. Este, totodată, un mesaj de incluziune a acestor tineri în societate și un apel pentru frumusețea altfel.

