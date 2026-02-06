Munții Tatra reprezintă sectorul cel mai înalt al lanțului montan carpatic, grupa Carpaților de Vest. Se întinde la granița dintre Slovacia și Polonia, cea mai mare parte a masei montane revenindu-i primei.

Cel mai înalt punct este vârful Gerlachovský, 2.655 de metri, din partea slovacă. Mai multe vârfuri depășesc 2.600 m, toate în Slovacia. În Polonia, altitudinea maximă este atinsă în unul din vârfurile muntelui Rysy de 2.499 metru, pe granița cu Slovacia.

În imagini, un cuplu de părinți este surprins coborând un traseu montan alunecos și acoperit de zăpadă, purtând pantofi sport nepotriviți pentru condițiile de iarnă, în timp ce transportă doi copii mici în spate.

Comunitatea online a reacționat rapid, criticând decizia părinților. „A lua un copil mic și unul de 2-3 ani într-un astfel de teren, în pantofi neadecvați și fără echipament corespunzător, nu este turism. Este un risc extrem pentru viața propriilor copii”, se menționează într-un comentariu de pe rețelele sociale.

Discuțiile aprinse de pe rețelele sociale au adus în prim-plan pericolele pe care le implică ignorarea echipamentului adecvat în condiții montane de iarnă.

Un utilizator a comentat ironic: „Părinții anului”, în timp ce altul a întrebat dacă este vorba de o greșeală sau de o iresponsabilitate crasă.

Experții în siguranță montană au subliniat că lipsa echipamentului specific, cum ar fi încălțămintea de iarnă, colțarii și bețele de trekking, este una dintre principalele cauze ale incidentelor grave.

Potrivit salvatorilor montani, condițiile meteo imprevizibile, terenul alunecos și oboseala contribuie la creșterea riscului de accidente, chiar și pe trasee considerate sigure în sezonul cald.

Ei atrag atenția că echipamentul corespunzător poate face diferența între o excursie plăcută și o tragedie.

„Echipamentul de iarnă adecvat nu este un moft. În cazul copiilor, responsabilitatea părinților este crucială”, au avertizat aceștia.

