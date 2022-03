„Toate instituțiile de presă locale au fost instruite de guvernul regional să nu publice date despre pierderile din Ucraina”, a scris jurnalista.

Olga Ivșina a menționat că știe „cazuri în care oficialii locali fac presiuni asupra părinților victimelor, ordonându-le să tacă”.

„Nu e nevoie să faceți tam-tam, vom găsi mai târziu o modalitate de a vă comemora băieții”, e mesajul pe care îl primesc familiile îndoliate.

1 Siberian journalist told BBC: „All local media outlets were instructed by regional government not to publish any data on losses in Ukraine.There are cases when local officials put pressure on the relatives of the victims, ordering them to stay silent…