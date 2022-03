Publicația rusă a mai scris că numărul răniților raportat a fost de 16.153.

Această parte a articolului care aduce informații despre pierderile armatei ruse a fost ștearsă după câteva minute, însă în mediul online au apărut capturi de ecran cu paragrafele relevante.

Komsomolskaya Pravda, the pro-Kremlin tabloid, says that according to Russian ministry of defense numbers, 9,861 Russian soldiers died in Ukraine and 16,153 were injured. The last official Russian KIA figure, on March 2, was 498. Fascinating that someone posted the leaked number. pic.twitter.com/LHrBWIQ49z