„Discuţia pe care am făcut-o astăzi cu doamna prim-ministru ne-a dus la concluzia că vom merge pe reînnoirea mandatului domnului Mugur Isărescu. Deci are susţinerea noastră”, a spus liderul ALDE.

El a precizat că, în viitorul Consiliu de Administraţie, conform ponderii actuale în Parlament, PSD va avea patru locuri şi ALDE un loc, două locuri va avea PNL, iar un loc revine USR.



Tăriceanu a adăugat că „este foarte posibil” ca, în urma deciziei social-democraţilor, să fie inclus în Consiliul de Administraţie al BNR şi reprezentantul UDMR.



„E foarte posibil ca, în urma deciziei pe care PSD o va lua, să găsim o soluţie pentru includerea în Consiliul de Administraţie şi a UDMR”, a susţinut Tăriceanu.

Prima reacţie din PSD a venit de la deputatul Lia Olguţa Vasilescu. Ea a spus că va vota împotriva acestei propuneri.

Întrebată dacă este de acord cu susţinerea, în continuare, a lui Mugur Isărescu pentru funcţia de guvernator al Băncii Naţionale, Lia Olguţa Vasilescu a răspuns: „Cu siguranţă nu voi vota. Eu am vorbit în nume personal”.



Ea a spus că este o surpriză decizia coaliţiei de guvernare de a-l susţine pe Mugur Isărescu.



Vasilescu a adăugat că nu va vota pentru Mugur Isărescu din motive personale, menţionând că nu ştie dacă şi alţi colegi vor face acelaşi lucru. „Nu am de unde să ştiu, nu am vorbit cu nimeni”, a mai spus Lia Olguţa Vasilescu.

Birourile permanente reunite ale celor două Camere ale Parlamentului au decis luni convocarea unei sesiuni extraordinare, săptămâna viitoare, context în care vor fi discutate numirile membrilor în Consiliul Fiscal şi la Banca Naţională dar li votul pentru Avocatul Poporului.

