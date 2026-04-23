Apare un nou grup: „Uniți pentru România”

Comisia pentru Regulament a Camerei Deputaților a avizat joi solicitarea deputatului Răzvan Mirel Chiriță de a schimba titulatura grupului din POT în „Uniți pentru România”.

Comisia a luat act de voința majorității grupului (10 din 16 membri rămași) de a se reorganiza.

Raportul a fost aprobat cu o majoritate covârșitoare de 91,52% (pondere calculată din proporția grupurilor parlamentare), existând doar 4,55% voturi împotrivă.

Cei 10 deputați care formează noua entitate legislativă sunt: Răzvan Chiriță, Daniel Grofu, Gabriela Porumboiu, Maria Corcheș, Andrei Csillag, Călin Groza, Lucian Matei, Mihai Nicolae, Gheorghe Pîclișan și Valentin Răducea.

Anamaria Gavrilă, rămasă fără opțiuni la Cameră

Conform regulamentului Camerei Deputaților, un grup parlamentar trebuie să fie format din minimum 10 aleși.

Odată cu plecarea taberei conduse de Chiriță, grupul inițial al POT, care număra 16 membri, se desființează automat.

Cei șase deputați rămași – printre care și președinta partidului, Anamaria Gavrilă – nu au fost incluși în noua structură.

Aceștia urmează să decidă dacă vor activa ca parlamentari independenți (neafiliați) sau dacă vor solicita intrarea în grupul „Uniți pentru România”.

POT își pierduse și grupul de la Senat

Prăbușirea structurii de la Camera Deputaților vine după un deznodământ similar înregistrat anul trecut la Senat.

La 26 mai 2025, senatorii Liviu Fodoca și Ștefan Borțun și-au anunțat demisia din POT direct în plen.

Întrucât regulamentul cerea un minim de 7 senatori pentru constituirea unui grup, plecarea celor doi a dus la dizolvarea automată a grupului POT din camera superioară, care funcționa exact la limita regulamentară.

Apariția polului „Pace – Întâi România”

Această reconfigurare de forțe face parte dintr-o amplă mișcare pe scena politică națională.

În ultima perioadă, peste 35 de parlamentari care au intrat în Legislativ pe listele SOS România, POT și AUR au format un nou pol suveranist, dar cu orientare pro-europeană, intitulat „Pace – Întâi România”.

Partidul Oamenilor Tineri (POT) a fost înființat în 2023 de Anamaria Gavrilă, în urma plecării sale din AUR.

La alegerile parlamentare din 1 decembrie 2024, partidul a reușit să treacă pragul electoral cu un scor de 6,5%.

După alegerile din decembrie 2024, POT se baza pe 24 de deputați, dar plecările succesive ale parlamentarilor acestui partid i-au redus complet forța instituțională din Parlament.

