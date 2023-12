Pasagerii tocmai terminaseră micul dejun când cabina s-a zguduit violent, potrivit videoclipurilor postate pe rețelele de socializare. Unele persoane aflate la bord au susținut că au auzit o bubuitură puternică și au văzut ieșind fum din zona motorului.

China Eastern Airlines flight MU721, from Shanghai Hongqiao to Hong Kong, Airbus A330-300 (B-8970) experienced sudden vibrations inside cabin due to suspected engine failure. Originally scheduled to land at Hong Kong International Airport at 10:50 am, has been diverted to Xiamen… pic.twitter.com/ovV1P6AsMe