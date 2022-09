Fondatorul companiei Patagonia, miliardarul Yvon Chouinard, a anunțat că va ceda corporația care valorează trei miliarde de dolari unui trust și unei organizații non-profit care vor avea rolul de a dirija toate profiturile – în jur de 100 de milioane de dolari pe an – către eforturile de combatere a efectelor schimbărilor climatice.

„Începând de acum, Pământul este singurul nostru acționar”, a anunțat compania. „Toate profiturile, în perpetuitate, vor merge către misiunea noastră de a salva planeta”, a precizat un comunicat oficial.

„Să sperăm că acest lucru va influența o nouă formă de capitalism care să nu aibă producă câțiva oameni bogați și o grămadă de săraci”, a declarat Chouinard, într-un interviu pentru New York Times. „Vom da cât mai mulți bani oamenilor care lucrează în mod activ la salvarea acestei planete”, a spus el.

Patagonias founder, Yvon Chouinard, gave the $3 billion company to trusts and nonprofits to fight climate change.



“Hopefully this will influence a new form of capitalism that doesnt end up with a few rich people and a bunch of poor people,” he said. https://t.co/vMrxonTJ4J — The New York Times (@nytimes) September 15, 2022

Chouinard, ajuns la vârsta de 83 de ani, a lucrat împreună cu soția și cei doi copii ai săi, precum și cu avocații companiei, pentru a crea o structură care va permite Patagonia să funcționeze ca o corporație cu scop lucrativ, dar ale cărei venituri vor merge către protejarea mediului.

Recomandări „Ni s-a spus că Rusia e aici pentru totdeauna”. Pro-rușii din Harkov, șocați de graba cu care Kremlinul și-a abandonat promisiunea

„Dacă mai avem vreo speranță de a avea o planetă prosperă – și o afacere prosperă – peste 50 de ani, va fi nevoie ca noi toți să facem tot ce putem cu resursele pe care le avem”, a declarat Chouinard într-un comunicat.

„Aceasta este o altă modalitate pe care am găsit-o pentru a ne face partea noastră”, a adăugat el.

Familia lui Chouinard a donat 2% din toate acțiunile și toată autoritatea decizională unui trust, care va supraveghea misiunea și valorile companiei.

Celelalte 98% din acțiunile companiei vor merge către o organizație non-profit numită Holdfast Collective, care „va folosi fiecare dolar primit pentru a lupta împotriva crizei mediului, pentru a proteja natura și biodiversitatea și pentru a sprijini comunitățile, cât mai repede posibil”, potrivit declarației.

În fiecare an, banii pe care Patagonia îi va câștiga după ce va reinvesti în afacere vor fi distribuiți către organizația non-profit.

Structura, se arată în declarație, a fost concepută pentru a evita vânzarea companiei sau scoaterea ei la bursă, ceea ce ar fi putut aduce o schimbare a valorilor.

Noua direcție a companiei este concepută pentru a infirma vechea axiomă a capitalismului, potrivit căreia obiectivele corporative, altele decât profitul, vor deruta investitorii, a explicat miercuri președintele consiliului de administrație al Patagonia, Charles Conn, într-un articol de opinie publicat în revista Fortune.

Recomandări Cine era, cu adevărat, bărbatul împușcat de polițiștii bucureșteni în pandemie, pentru că „ne-a amenințat cu un cui”. Suferință psihică tratată cu 6 gloanțe

„În loc să exploatăm resursele naturale pentru a obține profituri pentru acționari, noi întoarcem capitalismul acționarilor pe dos, făcând din Pământ singurul nostru acționar”, a scris el.

Chouinard și Patagonia, scrie The Guardian, sunt cunoscuți de multă vreme pentru activismul de mediu și pentru beneficiile acordate angajaților, inclusiv creșe pentru copii la locul de muncă și după-amieze libere în zilele bune pentru surf.

În anii ’80, compania a început să doneze 1% din vânzările sale către organizațiile de mediu, un program oficializat în 2001 sub denumirea de „1% pentru planetă”. Potrivit companiei, programul a avut ca rezultat donații de 140 de milioane de dolari pentru conservarea și restaurarea mediului natural.

Patagonia a fost una dintre primele companii care a devenit o „b-Corp”, o certificare care atestă anumite standarde sociale și de mediu.

Chouinard, care și-a început afacerea confecționând pitoni de metal pentru alpinism și care a trăit mulți ani în dubița cu care călătorea, a declarat pentru New York Times că fost îngrozit că va fi văzut ca un miliardar.

„Eram trecut în revista Forbes ca miliardar, ceea ce m-a enervat foarte, foarte tare”, a spus el. „Nu am un miliard de dolari în bancă. Nu conduc Lexus-uri”, a subliniat el.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Crescut în Franța, moldoveanul dezvăluie ce l-a uimit în România: „Poate vouă, care locuiți aici, vi se pare banal”

Playtech.ro Gest ULUITOR făcut de Camilla în public! S-a văzut tot, Regele Charles nu e mulţumit deloc. Detalii incredibile

Observatornews.ro Afacerea cu care un român din Buzău a dat lovitura. Cornel a furat meserie din Germania, iar acum primeşte oferte din toată ţara

Știrileprotv.ro News alert. Informații de ultimă oră despre escaladarea tensiunilor în Kosovo și anunțul NATO

FANATIK.RO Misterul Diatlov. 9 tineri au fost găsiți morți în condiții greu de crezut: dezbrăcați și înghețați, cu trupurile zdrobite, o tânără nu mai avea limbă

Orangesport.ro Simona Halep, în conflict cu părinţii ei din cauza lui Toni Iuruc. Ce i-au reproşat aceştia. EXCLUSIV

HOROSCOP Horoscop 15 septembrie 2022. Berbecii este posibil să exagereze multe astăzi, de la lipsuri la ceea ce cred că vor cei din jur de la ei

PUBLICITATE Statistici îngrijorătoare despre RMN, CT și alte proceduri de imagistică, în România