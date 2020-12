Patroana al cărei contract cu Primăria Brașov e acuzat de fals a fost membră PNL timp de 27 de ani. Mariana Câju: „Nu mai am nicio legătură cu partidul”

Noi detalii în legătură cu contractul din Primăria Brașov despre care actualul edil, Allen Coliban, spune că a fost falsificat. Acesta a fost încheiat cu firma MCC Tehno Suport și viza întocmirea documentației și oferirea de asistență pentru atribuirea prin licitație publică a colectării și depozitării gunoiului din Brașov.



Allen Coliban a punctat că a fost falsificată data încheierii contractului. „Firma care se angaja să presteze servicii pentru primărie avea 60 de zile la dispoziție să își țină angajamentele din contract. A depășit termenul, așa că soluția găsită a fost nu să penalizeze firma cu 15%, cât prevedea contractul, ci să schimbe data. Din ianuarie au făcut februarie”. El a cerut ca fostul primar PNL George Scripcaru să fie exclus din partid.



Compania MCC Tehno Suport este deținută și administrată de Mariana Câju. Un politician cunoscut din zona Făgărașului și Brașovului, care a candidat în 2020, ca independentă, la șefia Consiliului Județean.





Mariana Câju a candidat ca independentă la șefia CJ Brașov în 2020

„Da, am fost în echipa PNL”



Totuși, Mariana Câju are legături cu partidul fostului primar George Scripcaru: a fost membră până în 2017, an în care și-a dat demisia. Ea a vorbit despre acest lucru și într-un interviu acordat publicației Salut Făgăraș în august 2020.



„Da, am fost în echipa PNL timp de 27 de ani. Am avut și oportunitatea de a fi consilier județean, președinte al Comisiei de sănătate, vicepreședinte și președinte interimar al Consiliului Județean Brașov. Spun oportunitate deoarece am reușit în această perioadă să am câteva reușite. Una din cele mai importante este depolitizarea administrațiilor spitalelor din subordinea CJBV, dar și demararea unor proiecte de reabilitare, dotare și modernizare ale acestora”, spunea aceasta.



Ea spunea că a ieșit din partid după ce pe listele pentru alegeri au fost impuse persoane care nu ar avea legătură cu zona Brașovului.



Alte două contracte cu Primăria Brașov



Firma MCC Tehno Suport nu apare cu niciun angajat la Registrul Comerțului. Însă are un profit exemplar în comparație cu cifra de afaceri: 156.000 de lei profit la numai 218.000 de lei cifra de afaceri.



Iar contractul din 2019 nu este singurul dintre această companie și Primăria Municipiului Brașov.

Tot în mandatul lui George Scripcaru, respectiv în anul 2018, în SEAP apar două contracte încheiate cu Primăria Brașov:



Servicii de concepție tehnică (28.12.2018), în valoare de 50.000 de lei;

Servicii de analiză sau consultanță tehnică (28.12.2018), 115.000 de lei.

George Scripcaru, fostul primar al municipiului Brașov

Al treilea contract prezent în SEAP este cu spitalul din Onești.



Câju a trecut compania MCC Tehno Suport în declarația de interese completată înainte de candidatura la alegerile locale din 2020.



Mariana Câju a fost vicepreședinte CJ Brașov și membră în Consiliul de Administrație al spitalului din Făgăraș.



Mariana Câju: „Nu s-a modificat pentru mine, e o problemă internă a primăriei”



Mariana Câju susține că și-a respectat obligațiile contractuale și că problema modificării contractului este „una internă a primăriei”, care nu a reușit să strângă la timp toate semnăturile necesare.



„Contractul a fost luat în SEAP în data de 28 decembrie. Apoi m-au invitat să le dau toate documentele pentru a întocmi contractul. Am discutat pe contractul ăsta, l-am semnat în sediul primăriei și a rămas să mi-l predea, pentru că urmau semnăturile celui care l-a întocmit și ale celorlalți directori: directorul economic etcetera, până la primar.

Probabil că ei nu au obținut semnăturile, erau vreo șapte semnături cred, și au schimbat data. Mie așa mi l-au predat. Nu au făcut-o ca să mă favorizeze pe mine. E o problemă a lor internă”, a declarat Mariana Câju pentru Libertatea.

Când mi-au livrat contractul, mi l-au livrat așa. Era în pastă, dar eu nu am văzut atunci. Mariana Câju:

Mariana Câju spune că a fost acuzată pe nedrept de noul primar al Brașovului. „Am fost foarte dezamăgită că domnul primar nu m-a întrebat pe mine. Nu a avut niciun punct de vedere al prestatorului înainte de a face o asemenea declarație. Nu ca să mă favorizeze pe mine s-a făcut. Că e incompetența lor internă, asta e altceva, nu mă privește pe mine”.



Mariana Câju susține că și dacă s-ar fi dorit prelungirea termenului, existau alte căi legale. „Puteau să facă un act adițional, era la latitudinea autorității”.



Pentru acest proiect a lucrat singură. „Sunt expert în achiziții”, spune Mariana Câju, care precizează că a avut și alte contracte cu Primăria Brașov, dar și cu alte autorități din alte județe.



Despre relația cu liberalii, Mariana Câju afirmă că este una extrem de rece. „Am fost membru PNL până în 2017, dar nu sunt în relații bune cu conducerea PNL Brașov. Nu mai am nicio legătură cu PNL”.



