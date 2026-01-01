Localul aparținea unui cuplu originar din Corsica

Incendiul a izbucnit în jurul orei 01.30, în noaptea dintre 31 decembrie și 1 ianuarie, în circumstanțe încă necunoscute, iar poliția cantonului Valais a exclus posibilitatea unui atentat. Martorii susțin că focul ar fi fost declanșat de artificii montate pe sticle comandate de clienți, care au aprins rapid tavanul localului, provocând panică. În prezent, o anchetă judiciară este în desfășurare pentru a stabili cauzele exacte ale incidentului.

🔴🇨🇭 FLASH

🚨 SUISSE : EXPLOSION ET INCENDIE MORTEL À CRANS-MONTANA EN PLEINE SAINT-SYLVESTRE



Dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier 2026, vers 1h30, une explosion dorigine inconnue a ravagé le bar Le Constellation à Crans-Montana (canton du Valais), provoquant un violent… pic.twitter.com/yAHhXEZgji — BREF_INFOS (@BREF_ACTUALITES) January 1, 2026

Publicația Corse Matin relatează că localul aparținea unui cuplu originar din Corsica, Jacques și Jessica Moretti. Le Constellation era un bar bine cunoscut și frecventat, mai ales în timpul sezonului turistic de vârf, având o capacitate de până la 300 de persoane.

Cuplul care deținea localul s-a stabilit în regiunea cantonului Valais în anii 2000 și a preluat barul în 2015, transformându-l într-un loc apreciat de turiști. Jessica Moretti se afla la bar în momentul izbucnirii incendiului și a suferit arsuri la braț, însă a reușit să se salveze. Soțul său, Jacques, era într-un alt local din apropiere.

Anchetă după tragedia din barul elvețian

Un prieten al familiei, Jean-Thomas Filippini, a declarat pentru Corse Matin: „Aceștia sunt oameni pe care îi cunosc de 10 ani. M-am interesat imediat de starea lor și Jessica mi-a confirmat că sunt în viață, deși considera întreaga situație o tragedie. Le-am oferit tot sprijinul meu”.

🇨🇭🔥🎉 EN IMAGES - Une vidéo montre le tout début de lincendie au bar « Le Constellation » à Crans-Montana (VS), au moment où le plafond senflamme. 20 Minuten) pic.twitter.com/ZfcoZt73WL — SuisseAlert (@SuisseAlert) January 1, 2026

Pe lângă persoanele de naționalitate elvețiană, autoritățile se tem că printre victime s-ar putea număra și turiști străini, datorită popularității internaționale a stațiunii Crans-Montana. Două persoane de cetățenie franceză se află printre răniți, conform Ministerului francez al Afacerilor Externe.

Mai multe spitale din Elveția, precum și din Franța și Italia, au fost mobilizate pentru tratarea persoanelor rănite. Șeful poliției cantonale a descris scena ca fiind una de haos total, iar bilanțul victimelor ar putea crește în zilele următoare.

Familia Moretti mai deține un restaurant în Franța

Tragedia a zguduit comunitatea din Crans-Montana, unde cuplul Moretti era bine cunoscut pentru contribuțiile lor la viața locală.

Pe lângă Le Constellation, cei doi soți mai dețin și restaurantul „Le Vieux Chalet” din Lens, unde promovează preparatele tradiționale corsicane, potrivit sursei citate.

