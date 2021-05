Mihai Drăgoi este un tânăr din Ilfov care a făcut rapelul în urmă cu o săptămână. Una dintre cele două bunici ale sale, cea din partea tatălui, s-a infectat cu COVID-19 și a murit în acest an.

Mihai: „Moartea bunicii mele a fost absurdă, crudă, rapidă”

Tânărul a explicat pentru Școala 9 de ce s-a vaccinat.

„Bunica fost un om extraordinar, care a schimbat multe vieți. A fondat Asociația Sfântul Stelian după Revoluție. M-a dus de câteva ori la proiectele ei – o cantină socială, un centru medical pentru oamenii săraci și un centru educațional.

Mă așteptam să vină sute de oameni la înmormântare, dar din cauza restricțiilor, am fost doar câțiva. Îmi este dor de ea și de conversațiile noastre. A fost o persoană foarte cultă. Iubea cărțile și concertele. A sperat până-n ultima secundă că mă va inspira și pe mine să citesc mai mult și să fiu interesat de cultură și de artă. Moartea bunicii mele a fost absurdă, crudă, rapidă. De asta m-am vaccinat”, spune tânărul.

Mama mi-a spus că cei peste 16 ani se pot vaccina și mi-a explicat că pot avea efecte secundare. Am acceptat fără să ezit. Îmi doresc să revenim la o viață normală, să mă văd cu prietenii și să merg la concerte – fără să-mi fac griji pentru părinți sau pentru ceilalți bunici. Acum suntem toți vaccinați, deci e ok. Mihai Drăgoi:

„Părinții mei au mers până în Brașov ca să facă AstraZeneca. Presupun că era important pentru ei să se vaccineze. Ei nu au avut reacții adverse. Cele mai multe informații mi le-am luat de la ei și de la prieteni. Rareori urmăresc știrile și nu am cont de Facebook”, mai spune Mihai.

Eleonora: „De pe Tik Tok am aflat că se poate muri de coronavirus”

„Am stat închisă în casă aproape toată pandemia. M-am simțit foarte singură, pentru că nu puteam să mă văd cu prietenii. Nu-mi place să vorbesc prin mesaje sau prin video call-uri. E ca și cum n-ai vorbi cu acea persoană. Voiam să am o viață. Eu aveam în cap o anumită idee despre ce înseamnă viața de licean. Să ieși cu prietenii până la ce oră vrei tu. Bine, nu chiar la orice oră (râde). Să faci sporturi. Să experimentezi tot felul de lucruri noi, ca în filme”, spune Eleonora Dincă, din București, care a făcut rapelul pe 12 aprilie.

Nu am putut să ies din cauză că locuiesc cu bunicii mei. Bunicul are 70 de ani, iar bunica, 67. Amândoi sunt cardiaci. Doar nu era să le pun viața în pericol pentru o ieșire în mall. Așa că am așteptat să mă vaccinez. Eleonora:

„La prima doză, am avut o mică durere musculară la umăr. Atât. La rapel, am avut puțină febră, dar nici nu am simțit. După ce m-am vaccinat, mi-am stabilit în fiecare zi o ieșire cu unul dintre prietenii mei. În fiecare zi m-am văzut cu altă persoană. Aveam o listă lungă de prieteni cu care nu am ieșit”, mai spune adolescenta.

Citiți toate mărturiile tinerilor pe Școala 9.



Vaccinarea, pe categorii de vârstă

Potrivit datelor Comitetului Naţional de Coordonare a Activităţilor privind Vaccinarea împotriva COVID-19, situația vaccinării pentru fiecare categorie de vârstă eligibilă, la sfârșitul lunii aprilie, este:

categoria 16 – 19 ani: 6,35% s-au vaccinat cu cel puțin o doză;

categoria 20 – 29 de ani: 13% s-au vaccinat cu cel puțin o doză;

categoria 30 -39 de ani: 17% s-au vaccinat cu cel puțin o doză;

categoria 40 – 49 de ani: 20% s-au vaccinat cu cel puțin o doză;

categoria 50 – 59 de ani: 23,8% s-au vaccinat cu cel puțin o doză;

categoria 60 – 69 de ani: 28% s-au vaccinat cu cel puțin o doză;

categoria 70 – 79 ani: 27,7% s-au vaccinat cu cel puțin o doză;

categoria peste 80 de ani: 14,7% s-au vaccinat cu cel puțin o doză.

