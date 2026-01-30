Decizie definitivă: doi ani de închisoare cu suspendare

Curtea de Apel a confirmat condamnarea inițială de doi ani de închisoare cu suspendare pentru proprietara câinelui din rasa Amstaff, care a atacat fetița. Incidentul a avut loc într-un spațiu public, în fața unui bloc, într-o zonă frecventată de copii, chiar de ziua micuței.

Câinele, considerat periculos conform legii, nu purta botniță și era nesupravegheat, ceea ce a dus la rănirea gravă a copilului, care a avut nevoie de 28–30 de zile de îngrijiri medicale, potrivit certificatului medico-legal.

Judecătorii au considerat pedeapsa inițială proporțională cu gravitatea faptelor, subliniind că atacul a avut consecințe fizice și psihologice severe asupra victimei.

„Prima instanţă s-a orientat spre o pedeapsă sub medie (şi nu la maximul considerat în mod eronat de inculpată aplicabil în cauză) având în vedere împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii – pe timpul zilei, într-un spaţiu în care se găseau mai mulţi copii, existenţa mai multor muşcături pe corpul minorei, starea de pericol creată – medie raportat la vârsta şi talia câinelui; natura şi gravitatea rezultatului produs – leziuni fizice şi psihice produse părţii civile minore”, a explicat instanța.

Obligațiile inculpatei în perioada de suspendare

Pe durata celor trei ani de suspendare a pedepsei, proprietara câinelui are mai multe obligații.

Aceasta trebuie să se prezinte periodic la serviciul de probațiune, să informeze autoritățile despre schimbarea domiciliului sau a locului de muncă, să permită verificarea mijloacelor de existență și să participe la un program de reintegrare socială.

În plus, a fost obligată să presteze 60 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității.

Pe lângă pedeapsa penală, instanța a decis că femeia trebuie să plătească familiei victimei despăgubiri morale în valoare de 5.500 de euro. Părinții copilului solicitaseră inițial 80.000 de euro, motivând această sumă prin suferințele fizice și psihice îndurate de fetiță.

Totuși, judecătorii au considerat că despăgubirile trebuie să aibă un rol compensatoriu, iar suma stabilită este suficientă pentru a acoperi intensitatea și durata suferințelor. Instanța a dispus, de asemenea, instituirea unui sechestru asigurător asupra bunurilor inculpatei, pentru a garanta plata despăgubirilor.

Apelurile femeii au fost respinse

Ambele părți implicate au depus apel împotriva sentinței inițiale. Familia victimei a solicitat majorarea pedepsei și a cuantumului daunelor, considerând sancțiunea mult prea blândă în raport cu gravitatea incidentului.

De cealaltă parte, inculpata a cerut reducerea pedepsei și a despăgubirilor, invocând lipsa antecedentelor penale și atitudinea cooperantă avută pe parcursul procesului.

Curtea de Apel a respins apelul familiei pe motiv că a fost depus tardiv, iar în cazul inculpatei, a considerat că pedeapsa stabilită de prima instanță este adecvată.

„O sancțiune mai ușoară nu ar avea efectul preventiv necesar într-un context în care deținerea câinilor periculoși implică obligații stricte”, au motivat judecătorii.

Consecințele atacului

Conform Actual de Cluj, incidentul a avut loc într-un mediu care ar fi trebuit să fie sigur pentru copii. În urma atacului, fetița s-a confruntat nu doar cu răni fizice, ci și cu traume psihologice care ar putea avea efecte de durată asupra dezvoltării sale.

Judecătorii au subliniat că astfel de evenimente pot provoca teamă persistentă și dificultăți de reintegrare socială pentru o victimă atât de tânără.

Decizia Curții de Apel, pronunțată astăzi, pune capăt acestui caz, fiind definitivă.